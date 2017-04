Les xarxes socials, una mina per explotar al màxim la marca Andorra

Andorra Turisme és l’altaveu oficial que ven el nom del Principat com a destí turístic, el teixit que ha creat el Govern per propagar per tot el món la seva etiqueta de destí turístic. I fa quatre anys que el pressupost que destina per fer-se veure en el món online suposa el 40% de la inversió econòmica total destinada a vendre la marca Andorra. Una despesa, però, necessària per molts motius. La informació és immediata a qualsevol racó del món, més econòmic fer-ho i amb un target potencial gairebé insuperable.



Per aconseguir fer-te veure al món d’internet la millor opció són les xarxes socials, que és on majoritàriament viu la gent: Rics, pobres, famosos, nens, avis… Un món paral·lel exposat també -cada dia més- a la publicitat. Aquí on ha ficat el nas l’entitat que encapçala Betim Budzaku i l’evolució d’any rere any li ha donat la raó. El web visitandorra.com –diguem que és on té la seva oficina virtual– va moure al 2016 més de quatre milions d’usuaris, una xifra estabilitzada que gairebé no ha patit canvis. Però a les plataformes socials més mediàtiques del món, i en contra del que molts pensen, al ressò no para de créixer. Facebook, el món virtual més habitat, tenia 1,59 bilions d’usuaris al 2015 i ha crescut al 2016, on també s’ha superat el bilió de persones que entren almenys una vegada al dia. Andorra Turisme també ha tingut un augment en els seus seguidors en els darrers dos anys i ha superat els 140.000, el que suposa un increment d’un 30%. A Instagram, ara mateix la segona xarxa social amb més afiliats amb 400 milions, el creixement en followers ha estat el més rellevant: un 123%. De 8.100 a 18.100. A Twitter el creixement és d’un 20% per passar de 9.000 a gairebé 11.000. I a Youtube, tot i ser la segona plataforma més utilitzada amb un bilió d’usuaris, hi ha hagut una davallada d’un 30% en les visualitzacions (de 6.300 a 4.300) que té una explicació: no s’ha fet campanya d’hivern a Rússia, ni la del Circ du Soleil ni a països llunyans que en total representen un milió menys de clics. Aquest canvi d’estratègia, però, ha permès fer pujar les visualitzacions a Facebook de 40.000 a 600.000.



Perquè un avantatge que té la presència online és que els resultats es poden seguir al minut i saber, per tant, si l’estratègia de comunicació és encertada. Al contrari de la publicitat offline, a través de plataformes convencionals com anuncis als mitjans de comunicació, als quals l’impacte exacte requereix un temps (dies o setmanes), quan la inversió econòmica ja està feta.

RadiantLy, per tenir el control / Andorra Turisme ha canviat l’eina de control i seguiment de les xarxes socials per filar encara més prim. «Volem saber com es parla d’Andorra a internet», sostenen des de l’ens que encapçala Budzaku. I RadiantLy –el nou instrument que fa servir– permet identificar els comentaris d’Andorra a tota la xarxa –ja sigui en un blog, un comentari a Facebook, un fòrum o un web– i també analitzar el to per saber si un comentari és positiu, negatiu o neutre.



D’altra banda, també s’ha incidit en noves línies estratègiques per maximitzar l’optimització de les campanyes online, en base a l’anàlisi de les ja fetes, el posicionament d’Andorra a cada país, la segmentació d’usuaris i visitants, la navegació o la captació de trànsit al web i les dades de l’eCRM o gestió electrònica dels clients.



«Això permet treballar per un posicionament SEO [tractar d’estar entre els primers resultats quan algú fa una recerca en un buscador] i crear-te una reputació», sostenen des de l’entitat.



I la reputació es guanya amb diferents accions. La primera i bàsica, tenir una presència diària, aportar continguts i ser interactiu. Andorra Turisme té clara la línia a transmetre. Aquest hivern ha venut neu, shopping, wellness i gastronomia, els quatre eixos de promoció com a destinació turística aprofitant campanyes concretes com l’Andorra Shopping Festival o més longeves com l’Andorra a Taula. Les dues estacions d’esquí, Grandvalira i Vallnord (que també fan la seva tasca online que no fa més que sumar factors) ja han dit que ha estat un any «històric en xifres».



Després hi ha d’altres com l’Andorra Winter Guest, segons la qual Andorra Turisme ha tancat acords amb personatges públics rellevants reconeguts a França, que donen a conèixer a Andorra a través de les seves xarxes socials. Gent com l’humorista Norman, que té 4,5 milions de seguidors a Twitter i a Facebook, o la model Rayane Benseti, que mou mig milió. I el lligam amb marques de referència com Coca-cola o Disney, que fan que una tercera persona de gran reconeixement parli d’Andorra amb un missatge positiu.



Els resultats de la presència a internet són tan bons, que Andorra Turisme continuarà potenciant la seva presència online de cara al 2017. Tornarà a destinar un 40% del pressupost, aplicarà de nou campanyes com la Winter Guess, els acords amb marques de renom i com a producte estrella, llançarà el nou anunci que agafarà el relleu del de fa dos anys de l’Executiu que des d’un helicòpter aterra en una estació d’esquí i baixa fins l’avinguda Meritxell fent surf de neu. Es fa per atraure turisme, evidentment, però també perquè la marca Andorra es guanyi una reputació a la xarxa.