Els escriptors del Principat s’obren camí

Els autors del país estan agafant cada cop més força, i és que la majoria de les parades i llibreries que es van aplegar ahir per celebrar Sant Jordi van comptar amb les darreres publicacions andorranes per omplir els seus taulells i aparadors. Tot i això, els llibres més venuts –com cada any–, van continuar sent els dels autors forans i sota les temàtiques de «romanç i terror», així ho van especificar diferents venedors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Malgrat aquest deliri pels llibres i obres internacional, les autoritats comunals i el cap de Govern van voler destacar el creixement de la producció literària andorrana. Doncs el cap de l’Executiu, Toni Martí, va destacar el gran «ambient en el dia de la cultura, de llegir» i la gran producció «per part dels escriptors del país», segons va informar l’ANA.



Així mateix, Martí va recordar que durant aquest exercici s’ha atorgat una major dotació econòmica per al Ministeri de Cultura, i que de cara a l’any que ve, la partida pressupostaria també serà major. Per tant, tot indica que la promoció cultural «va a millor» i que en els darrers anys la cultura ha tingut un paper de «cohesió» molt important per al país.

Els més reclamats / Les editorials d’Andorra van escollir per aquesta diada obres d’allò més dispars; des dels haikus de Manel Gilbert amb A l’ombra del solstici i la poesia de Marta Déu amb Del Pas de la Casa, menuda memòria a la novel·la Círculos, de l’autor –gairebé debutant– Àlex Puig, o el conte infantil Torna’m la cua, de Xavi Casals i Txema Díaz-Torrent, així com molts altres.



En relació als llibres més venuts durant Sant Jordi, la llibretera de La Puça, Anna Riberaygua, va matisar que entre els més demanats es van trobar el d’Antoni Morell (Passaport sense nom) i Premis Literaris Sant Jordi 2017, el recull dels contes guanyadors escrits pels alumnes del col·legi María Moliner. Però segons van assegurar des d’altres parades de la capital i d’Escaldes, les obres més reclamades van ser: Alcandre, de Joan Peruga i Perdut i altres històries de les Valls, de Robert Pastor.

Les obres foranes / D’altra banda, entre les publicacions foranes més aclamades –o més ben dit, entre els autors més buscats– es van trobar llibres de Carlos Ruiz Zafón (com El laberint dels esperits) o de Paula Hawkins, l’autora de La noia del tren. Altres van optar per novel·les catalanes com El que et diré quan et torni a veure, d’Albert Espinosa o Aquella porta giratòria, de Lluís Foix.



En general, segons van destacar des de diferents estands del Principat, els compradors es van decantar més per comprar obres en català.

La rosa, l’altra protagonista / A banda dels llibres, l’altra protagonista per excel·lència de la jornada de Sant Jordi és la rosa. I malgrat que cada cop es posen a la venda ornamentacions i decoracions més dispars entorn a aquesta flor, la més reclamada ahir va continuar sent la tradicional: vermella i acompanyada d’una espiga de blat. Tot i això, es van poder trobar elements d’allò més curiosos que simulaven ser una rosa verdadera i d’allò més llampant. Per exemple, algunes parades van oferir llaminadures, pastissos o cupcakes fets en forma de rosa i de diferents colors. També es van poder veure tot tipus de peluixos que protegien la rosa o testos d’allò més divertits: amb forma de cor, de drac, de bandera, etc.



Els punts àlgids de la jornada / Totes les parròquies van celebrar d’una manera o altra la seva diada de Sant Jordi, però els punts més cèntrics i que van acollir més ciutadans van ser Escaldes-Engordany i –sobretot– Andorra la Vella.



El territori escaldenc va concentrar la seva activitat a la plaça Coprínceps, on a banda d’encabir-hi una desena de parades, va acollir tallers per a infants, un racó de lectura, un vermut artístic als restaurants de la plaça, un concurs de punts de llibre i la presència d’escriptors del país per signar les obres als ciutadans que ho van desitjar. A més, Escaldes va amenitzar la jornada amb personatges de còmic que van anar carrer per carrer visitants als ciutadans.



D’altra banda, Andorra la Vella va tenir la seva concentració a la plaça del Poble, com ja és tradició, i va reunir prop d’una quarantena de parades amb propostes alternatives a la venda de llibres i roses com un estand que es va centrar en la distribució de vins. Així mateix, la capital va realitzar un seguit d’activitats lúdiques i culturals que van acabar d’arrodonir la jornada, com l’actuació musical de Quim Salvat o de la Coral de la Gent Gran.