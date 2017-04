Aplicació per fomentar la recollida selectiva

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet va iniciar la setmana passada una nova campanya amb la qual vol fomentar que qui més recicla pagui menys. Amb el lema Reciclar bé costa poc, l’ens ha instal·lat una parada a la plaça Patalín de la Seu, en la qual s’ofereix la possibilitat de participar en una prova pilot que controlarà, amb una aplicació de mòbil, els residus que es llencen mitjançant una aplicació.



L’activitat informativa al carrer, que finalitza demà, ha estat un èxit i ja pràcticament s’ha trobat els 200 voluntaris necessaris per dur a terme la prova, dels quals almenys 150 seran representants de famílies. Cal recordar que els qui s’han inscrit podran aconseguir bonificacions de fins a 60 euros en la taxa d’escombraries, en funció del seu grau de tria de les deixalles. La mesura es començarà a aplicar el setembre vinent. A més a més, tots rebran com a premi per participar-hi un cubell d’acer inoxidable amb compartiments per separar les restes d’envasos, vidre i paper o cartró.

Resultats / Els inscrits han de signar un acord de conformitat amb la Mancomunitat per comprometre’s a participar en l’experiència i descarregar-se l’aplicació de mòbil que en monitoritzarà els resultats. Segons el president de l’entitat supramunicipal, Ricard Mateu, l’objectiu final és «que l’Urgellet esdevingui una de les àrees més innovadores i líders de Catalunya en termes de reciclatge».



Des de ja fa anys, l’Alt Urgell ja és entre les millors comarques del país en diversos indicadors relatius a recollida selectiva i ha rebut premis d’àmbit nacional.



Per a qualsevol dubte, el telèfon de la Mancomunitat d’Escombraries és el 973355600; i el correu, info@meu.cat.