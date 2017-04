Notícia Encamp organitza una marató de lectura La iniciativa té com a objectiu apropar la literatura als infants Tres infants llegeixen un conte a la Bilblioteca d’Encamp. Autor/a: Biblioteca d\'Encamp

La Biblioteca Comunal d’Encamp proposa per celebrar la Diada de Sant Jordi una idea innovadora i original, la Marató de Lectura, que consistirà en anar llegint fragments en veu alta del llibre Alícia en terra de meravelles de l’escriptor Lewis Carroll i traduïda per Josep Carner amb dibuixos de Lola Anglada. L’acte tindrà lloc avui de les 10 a les 20.30 hores, i hi podrà participar tothom que estigui interessat.



L’objectiu de la iniciativa és posar a l’abast dels infants els mitjans adequats i suficients per fer possible els hàbits lectors i la capacitat de gaudir de la lectura, ja que es considera que llegir és un mitjà imprescindible per a l’aprenentatge i és bàsic per accedir a la societat del coneixement. Tanmateix, la lectura és molt recomanable com una alternativa d’oci, i també promou l’ús de la llengua catalana.



El fet de llegir en veu alta, a més, facilita el desenvolupament de la percepció auditiva i la concentració, permet l’adquisició d’un vocabulari ampli i enriquidor, ajuda a l’aprenentatge de la lectura independent i del llenguatge en general i millora la capacitat d’autoexpressió.



L’activitat està oberta a tots els públics. Per participar-hi, només cal apropar-se a la Biblioteca i està disposat a llegir en veu alta. De 10 a 12 hores, els alumnes de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança d’Encamp seran els encarregats de dinamitzar la iniciativa. A la tarda prendran el relleu els infants de l’Escola Francesa de la parròquia, que també han volgut sumar-se a la iniciativa, així com els nens i les nenes de l’Àrea de Jovent, que, a més, han decorat la sala amb un mural.