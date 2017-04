Els residents francesos es decanten per Fillon

Els residents francesos que ahir van votar al Principat en la primera volta per escollir el president de la República francesa van optar, majoritàriament, per François Fillon. Segons les dades facilitades per l’Ambaixada Francesa, el conservador va obtenir un total de 354 vots dels 1.129 vàlids. El van seguir el socioliberal Emmanuel Macron amb 270 vots i la ultradretana Marine Le Pen amb 230 paperetes. Per darrera es va situar l’esquerrà Jean-Luc Mélenchon amb 127 vots i el socialista Benoit Hamon amb 50. Uns resultats, per tant, que no van coincidir al cent per cent amb els finals que van donar la victòria a Le Pen i Macron, que s’hauran de disputar la presidència a la segona volta.

Pel que fa a la participació, dels fins a 2.368 residents francesos que es van inscriure per votar a Andorra en la primera volta de les eleccions presidencials franceses, es van dirigir a les urnes finalment un total de 1.140, el 48%. D’aquests, 1.129 paperetes van ser vàlides.

Els votants podien dirigir-se tant a l’urna de l’ambaixada a Andorra la Vella com també al Pas de la Casa –on podien votar els residents d’Encamp i de Canillo– per participar en uns comicis en què calia escollir els dos candidats que es disputaran la presidència de la República francesa, i per tant, del copríncep d’Andorra, però també el futur d’Europa.

Concretament, a la capital es van inscriure fins a 1.587 residents francesos dels quals van acabar votant 817 persones i fins a 781 al Pas de la Casa, dels quals 323 es van dirigir finalment a les urnes. Unes xifres que van ser inferiors a les de fa cinc anys. Amb més detall, en la primera volta de les eleccions del 2012, que van donar la victòria a François Hollande, es van inscriure 1.575 a Andorra la Vella i 999 al Pas de la Casa. Les urnes van romandre obertes des de les vuit del matí fins a les set de la tarda.