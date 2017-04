Pas de gegant del Don Denis per tornar a aixecar el títol

Són sis els punts que té d’avantatge el Don Denis FC Santa Coloma després d’imposar-se per la mínima en el derbi i aprofitar la igualada entre els altres dos perseguidors. Per baix, el CE Jenlai confirma el seu descens.



El gol que decidia l’enfrontament a favor del líder (1-0) l’aconseguia Parra al minut 23. El partit entre l’FC Lusitans i el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià finalitzava amb empat a zero. El Don Denis suma 52 punts, mentre que els lauredians són segons amb 46. La UE Santa Coloma n’acumula 45 i tanca la classificació dels play-off al títol el Lusitans amb 41.



Qui tenia tots els números per baixar a la Lliga Biosphere ahir mateix va confirmar-ho. La derrota del Jenlai contra el Restaurant The New 1978 UE Engordany (8-2) el condemnava a la Segona Divisió. A la mitja part l’enfrontament ja estava ben encarat per a l’Engordany, que amb aquesta victòria s’assegura la permanència matemàtica. Guanyava 5-1, amb dos gols de Peña i Guida, i un de Benhaim. Per part del Jenlai marcava Bríñez de penal. En la represa veien porteria Benhaim, Guida i Spano, i pel rival Garcia. En la lluita per eludir la plaça de promoció, l’FC Encamp va aconseguir superar al seu gran rival en aquest objectiu, l’Assegurances Generals FC Ordino (3-1). A la primera part tenia el matx ben encarat amb les dianes de Bové i De la Torre, i només començar la segona Nájera feia el tercer. A un quart d’hora pel final Toscano reduïa distàncies. L’Engordany suma 33 punts. L’Encamp en té 21, l’Ordino 15 i el Jenlai 1.