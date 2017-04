Més a prop dels play-off passant per sobre el Fuenlabrada

El fortí del Principat permet cada dia ser més a prop de disputar els play-off. El BC MoraBanc Andorra defensa exitosament la vuitena plaça que fa jornades ocupa, va deixant rivals descartats i encara la seva classificació. El Montakit Fuenlabrada també va patir l’efecte del Poliesportiu d’Andorra i es va veure del tot superat, al mateix temps que veia perdudes les seves últimes opcions d’estar en el grup que lluitarà pel títol quan conclogui la fase regular (96-78).



Dels dos jugadors que estaven tocats, Antetokounmpo finalment no va recuperar-se i va ser baixa, mentre que Burjanadze sí que va arribar just a temps. Hettsheimeir obria el marcador amb un triple, però a partir d’aquí el MoraBanc va ser una piconadora amb un parcial d’11-0, que ni amb un temps mort els madrilenys eren capaços d’aturar. El principal protagonista d’aquest inici d’enfrontament era Hettsheimeir, perquè era l’únic en anotar del seu equip. Va fer els onze primers punts dels seus. Amb vuit consecutius, amb dos triples inclosos, igualava el resultat. Shermadini, com no, i Stevic, eren els encarregats un altre cop de posar diferències de per mig. Els andorrans portaven la iniciativa i es notava que el Montakit anava a remolc, sense poder seguir les ràpides transicions que li plantejaven al davant. Dos tirs lliures finals de Burjanadze posaven el 24-16 a la conclusió del primer període.



El joc es reprenia i Navarro es mostrava elèctric, no eren capaços de seguir-lo i els seus punts permetien seguir fent forat. Un triple d’O’Leary acostava al Fuenlabrada, però a partir d’aquí va tornar a funcionar la maquinària local, que en els tirs lliures es mostrava impecable, amb Shermadini i Albicy com a principals conductors del joc. Defensivament l’equip estava bé i el rival tenia veritables problemes per trobar bones opcions de tir, que provocava que en més d’una ocasió es precipitessin tant en el llançament com a l’hora de passar la pilota, que acabava amb una pèrdua. Un tir lliure d’Stevic posava una màxima diferència fins llavors de 16 punts, que es mantindria fins al descans després que anotessin Popovic i Jelinek sobre la botzina.



El Fuenlabrada havia d’anar a totes si volia tenir algun tipus d’opció de victòria en aquest enfrontament. Cruz a l’inici va portar la veu cantant, anotant sis punts. Czerapowic i Hettsheimeir també veien cistella, i Peñarroya demanava temps per frenar la reacció. S’havien posat a 10 i no volia que un partit que el tenien completament controlat s’acabés complicant. No ho va acabar d’aconseguir, amb O’Leary esmaixant. Jelinek es trobava encertat en el tir, però a l’altra banda Popovic responia de la mateixa manera. Els madrilenys intensificament la defensa i ara les imprecisions ofensives eren locals. Es van arribar a posar a sis (55-49) quan encara no s’havia arribat al minut cinc del quart. Eren moments complicats, però en un tres i no res s’aconseguia un parcial de 12-0 per tornar a tenir el matx molt encarat. Primer era Shermadini qui anotava, errava l’adicional i Walker atrapava el rebot. La pilota tornava a l’estatunidenc per des del racó encertar de tres. Stevic el seguia i Burjanadze amb un triple feia aixecar al públic. El Fuenlabrada estava grogui i el georgià seguia anotant. El rival estava del tot abatut i ni en els tirs lliures encertaven. Walker tenia el dia, amb un triple i després amb una entrada a cistella, per posar una màxima distància de +24 (74-50). El conjunt madrileny es veia del tot desbordat. No li sortia res, i el MoraBanc s’estava agradant, jugant maco per posar espectacle. El quart es tancava 76-57. En poc més de cinc minuts el parcial havia estat de 21-8.



Quedaven 10 minuts per davant i el matx estava del tot decidit. El que es veia a la pista ho deixava força clar. Hi havia ja poca història, només saber quin seria el resultat final. El MoraBanc va baixar la intensitat i el rival va aprofitar-ho per acostar-se a onze punts després de dos triples consecutius de Popovic. Fins i tot Hakanson va tenir un llançament per baixar de la barrera psciològica dels 10 punts amb prop de sis minuts per jugar-se. Però va errar i Navarro en la següent jugada anotava. La defensa andorrana es va tornar a entonar, i quan es feia amb l’esfèrica sortia ràpid en atac. Walker encistellava de tres, i Stevic i Jelinek seguien completant un gran partit obrint escletxa. Tot estava decidit i en els darrers minuts, amb el reguitzell de canvis, el Fuenlabrada va aprofitar-ho per maquillar el marcador.

Derrota del Bilbao / La classificació pels play-off està més a prop. El RETAbet Bilbao va perdre de forma estrepitosa a la pista del Divina Seguros Joventut (82-55), circumstància que permet al MoraBanc treure-li dues victòries quan només queden quatre jornades per concloure la fase regular. És el rival que té més a prop i la propera setmana pot ser decisiva perque els andorrans el visiten Miribilla. Una victòria al País Basc permetria tenir peu i mig als play-off.