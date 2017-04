Notícia La Seu proposa posar càmeres a la plaça Joan Sansa La proposta vol evitar els darrers actes vandàlics en aquest lloc L’acte vandàlic a la plaça Joan Sansa. Autor/a: F. ESTERUELAS

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presentarà properament davant la Junta de Govern una proposta per a la instal·lació de càmeres de videovigilància a la nova plaça Joan Sansa, com a mètode preventiu que garanteixi el bon ús d’aquest nou espai urbà.

L’anunci arriba després que aquest cap de setmana uns brètols han penjat un panell d’informació pública al capdamunt d’una de les cistelles de la nova pista esportiva de la plaça, on actualment s’estan duent a terme les reivindicades obres d’urbanització. L’acció dels vàndals hauria pogut provocar danys personals, atès que l’estructura metàl·lica va quedar penjant sobre el taulell. Un fet que ha provocat la indignació dels veïns, molts dels quals ja exigeixen mà dura contra els autors tan bon punt siguin localitzats i identificats.

No és la primera vegada que l’espai és objecte d’actes incívics en hores que no s’hi treballa. Per tot plegat, l’equip de govern ja havia plantejat davant de tots els grups municipals, ara fa una setmana, la conveniència de reforçar la vigilància, tant durant les obres com especialment quan la plaça ja estigui finalitzada. L’alcalde, Albert Batallà ha anunciat que ho portarà a la junta de govern.

Des de la Policia Municipal també han detallat que, al marge de les bretolades, darrerament també han hagut d’advertir i fer fora diverses persones per ocupar aquest espai que encara no està obert al públic. Aquestes persones havien saltat sense permís la tanca perimetral de l’obra per accedir-hi. «La plaça és un espai molt gran, amb molts equipaments per al lleure, i tindran una normativa d’ús que cal assegurar que tothom compleixi», han avançat des del consistori.