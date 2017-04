Notícia L’Organyà ja té assegurada la permanència a Segona La victòria sobre el Castellserà (2-1) garanteix matemàticament la continuïtat a la categoria

El CF Organyà seguirà sent equip de Segona Catalana. El club ganxo ja ha pogut celebrar aquest diumenge, al camp de les Lloredes, la consecució matemàtica de la permanència al Grup 5 de la categoria, gràcies a la victòria contra el Castellserà (2-1), mitjançant dos gols de Tripiana a l’inici del matx, als minuts 5 i 17. Els visitants van escurçar distàncies abans del descans, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest resultat, i quan encara resten cinc jornades, l’Organyà es consolida en la 9a posició, amb 41 punts. Això els ha permès assegurar-se la continuïtat un any més a Segona i, per tant, seguir sent el principal representant del futbol alturgellenc. El primer lloc de descens directe l’ocupa ara mateix el Juneda (15è), que té 27 punts, mentre que el Borges es manté líder, amb 69. A Tercera, en canvi, l’Oliana encara no té assegurada la permanència. Dissabte el conjunt arlequinat va perdre a Solsona (3-2). Pujantell va igualar, als minuts 52 i 57, els dos gols inicials dels solsonins, però els locals es van tornar a avançar a quatre minuts del final.