Quimi Portet presenta disc i la Va Columna es retroba

La quarta edició del Jambo Street comptarà amb el guitarrista català Quimi Portet, conegut per ser cofundador d’El Último de la Fila i per formar part dels grups Kul de Mandril, Los Burros i Los Rápidos, encara que en els darrers anys Portet s’ha obert camí en solitari.



L’artista aprofitarà l’escenari andorrà per presentar el seu darrer disc Os bipolar en un format de trio, amb dues guitarres i una bateria. L’actuació tindrà lloc l’1 de juliol a les 23.30 hores a la plaça Guillemó.



D’altra banda, l’edició d’enguany del Jambo Street també ha aconseguit reunir al grup la Va Columna, una banda pionera al Principat que va ser de les primeres que va sonar als 40 Principals. Els membres del grup faran un concert de reunió amb antics membres de la banda i amb el seu públic més fidel. L’acte es farà el 30 de juny a les 21.45 hores a la plaça Guillemó.



33 grups i més de 200 artistes / El Jambo Street d’aquest any, que se celebrarà del 29 de juny al 2 de juliol, comptarà amb la participació de 33 grups o formacions musicals (23 són del país) i més de 200 músics i cantants. Tots ells es desenvoluparan en escenaris a peu de carrer i sota estils musicals d’allò més dispars: pop, rock, folk, corals, rumba, flamenc, jazz fusió, jazz llatí, cantautors, blues, bossa nova, swing i alternativa.



Segons va destacar ahir la consellera de Promoció Turística i Comercial d’Andorra la Vella, Mònica Codina, aquest any el comú ha implementat «en uns 20.000 euros el pressupost destinat al Jambo Street», tenint en total una partida «d’aproximadament 50.000 euros». En aquest sentit, el director de Jambo Street Music, Toni Colom, va destacar que en global, el pressupost del festival creix en uns «5.000 euros», sense especificar-ne el total.



Les novetats / Com a novetat, Codina va puntualitzar que aquest any es recupera el cinema a la fresca, serà el dijous 29 de juny a les 22.30 hores a la plaça Guillemó. La pel·lícula escollida per oferir la sessió ha estat Begin again, un film que mostra la passió per la música de dos nuvis i com aquesta acaba separant a la parella.



Tanmateix, en l’edició d’enguany es donarà continuïtat al Jambo Kids, un espectacle dirigit al públic infantil dirigit per un grup de rock que tindrà lloc diumenge 2 de juliol.



Altres activitats / A banda de les activitats comentades, el Jambo Street acollirà altres grups musicals i artistes com: Clementina (composat per Carlos Montfert i Gina Margarit), Sergi Blanch (guanyador del primer concurs de cançó d’autor proposat per La Fada Ignorant), Copa Lotus (un gruo de joves que va guanyar el concurs musical català Sona 9 l’any 2013), Paula Valls (una jove de 17 anys que està a punt de debutar al mercat discogràfic amb Black and White), Punkers Love the 80’s (un grup creat el 2010 en motiu del concert de Marky Ramone a Andorra) i Landry Riba (conegut per un estil neo classical, soft instrumental music i ambient), entre altres.

Totes les activitats són gratuïtes i s’ubicaran al Centre Històric de la capital.