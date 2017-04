Notícia Aspirants a copríncep L’antieuropeista Le Pen i l’europeista convençut Macron es disputen la presidència de França Cartells de la campanya electoral francesa penjats aquest diumenge a Henin-Beaumont: en primer terme, Marine Le Pen, i al costat, Emmanuel Macron. Autor/a: AFP PHOTO / JOEL SAGET

Toni Martí i Vicenç Mateu, cap de Govern i síndic general, respectivament, s’acomiaden avui a París del president francès i copríncep d’Andorra, François Hollande, el primer president de la República que no s’ha presentat a la reelecció. Com a copríncep, Hollande va visitar el Principat, on va fer nit, i sempre va expressar el seu suport amb l’acostament d’Andorra a la Unió Europea. D’aquí dues setmanes, el 7 de maig, França escollirà qui ocuparà la presidència de l’hexàgon i, per consegüent, qui serà l’altre o altra cap d’Estat d’Andorra, càrrec compartit amb el bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives.



Els resultats electorals de la primera volta han fet passar a la votació final el liberal de centre Emmanuel Macron, fundador del recent moviment En marxa!, i la ultradretana Marine Le Pen, successora del seu pare al Front Nacional, dos perfils oposats que poden mirar-se el seu paper de copríncep o coprincipesa de diferents maneres: Macron és europeista, mentre que Le Pen vol un brexit a la francesa.



La victòria de Macron a la primera volta ha donat esperança a Europa, que confia que acabi instal·lant-se a l’Elisi. El polític, exministre d’Economia d’Hollande, es defineix com a un «europeista convençut» i, fins i tot, proposa crear un pressupost específic per a la zona euro per realitzar inversions i ajudar països de la zona euro amb dificultats econòmiques.



Per contra, Le Pen ha manifestat que «la UE ha mort». La líder del Front Nacional opina que «la UE no és capaç de protegir les fronteres d’Europa» i sempre subratlla el que el terrorisme jihadista està fent a França (recordem que tan sols uns dies abans de les eleccions hi va haver l’enèsim atemptat al país). Le Pen demana abolir la UE i crear una «Europa de les nacions», que li retorni la sobirania en protecció de les fronteres, política monetària, política econòmica i justícia. Per tant, és fàcil deduir quin cap d’Estat donaria suport a l’acostament d’Andorra la Unió Europea.



Macron també vol reduir la despesa pública i ha anunciat que vol reduir en 120.000 el nombre de funcionaris de l’Estat. A Andorra, hi ha funcionaris que treballen pel Govern francès i veient que Macron vol aprimar l’Administració podria rebotar també a l’exterior. Le Pen no ha parlat de cap supressió massiva, però va molestar el col·lectiu amb un comentari sobre la necessitat de «castigar» el funcionariat que «persegueixi» a opositors polítics.



A Andorra, les lleis es ratifiquen amb la firma dels dos caps d’Estat, tot i que un dels dos es pot abstenir. Per exemple, el copríncep Vives no va signar la llei d’unió civil entre persones del mateix sexe, que va prosperar amb el suport del copríncep Hollande. Le Pen està totalment en contra i, de fet, vol abolir el matrimoni igualitari a França, mentre que Macron sempre hi ha donat suport.



Quant a l’avortament, Le Pen no s’hi ha manifestat en contra, però sí vol canviar les condicions de reemborsament. Macron és obertament proavortista.



Le Pen a Andorra / L’agost del 2011, Le Pen, que era diputada al Parlament Europeu, va realitzar una visita privada a el Comú d’Andorra la Vella, que aleshores liderava Rosa Ferrer. Le Pen, aleshores, es va interessar per la història del país i per la configuració de les seves institucions. Sobre la seva opinió del coprincipat, però, no en va transcendir res.

En canvi, l’11 de març del 2015, l’endemà de l’esclat de l’afer BPA, el Front Nacional va emetre un comunicat en què argumentava que «el president de la República francesa, copríncep d’Andorra, ha de demanar d’urgència una investigació sobre el sistema bancari andorrà ja que els temes de corrupció i les sospites de blanqueig poden minar la cosobirania i afectar la qualitat de les nostres relacions amb un poble amic».



De Macron no es coneix cap relació amb Andorra. Amb tot, l’actual president i copríncep, François Hollande, ha demanat el vot per al candidat d’En marxa!.