Més de 5 milions d’euros en pensions per a la gent gran i els discapacitats el 2016

El Govern va destinar més de cinc milions d’euros als dos tipus de pensions de solidaritat que hi ha, segons la memòria d’activitats de l’àrea de promoció de l’autonomia personal referent al 2016. 5.473.908,25, per ser més exactes.



1,8 milions d’euros van ser destinats a persones amb discapacitat, que garanteix, segons el Ministeri d’Afers Socials, «una renda que permeti viure dignament a les persones amb una discapacitat greu que els impedeix treballar a jornada completa». Al desembre passat gaudien d’aquest ajut econòmic 150 persones, que van rebre una mitjana de 401 euros al mes. 3,6 milions d’euros més van anar a parar a les pensions per a la gent gran (majors de 65 anys). En total es van comptabilitzar 754 beneficiaris, que per mitjana van rebre uns 1.020 euros mensuals.



En ambdós casos –i com es pot comprovar als gràfics d’evolució que acompanyen aquesta notícia– la xifra de persones afectades va en augment, fins el punt que les de gent gran s’ha gairebé duplicat des que es va crear al 2009 (de 364 a 754) i les de discapacitats s’han triplicat en una dècada (de 40 a 150). També es manté la gràfica cap amunt que tendeix als darrers anys en relació al pressupost que s’hi destina. El tema de les pensions és un dels que més preocupen als padrins i discapacitats, i per això superen el 80% del pressupost total destinat l’any passat a totes les activitats referent a l’autonomia personal, que va ascendir a 6,6 milions. Segons va valorar Xavier Espot: «Hem cobert tots els fronts, hem fet un pas endavant significatiu. Aquestes polítiques no només es centren en les pensions, hi ha molt més». Amb aquestes paraules, el ministre d’ d’Afers Socials, Justícia i Interior, es referia a que al 2016, a banda de les pensions, l’àrea de promoció de l’autonomia personal va dur a terme la seva tasca basant-se en cinc programes.



Un tractava de promoure actuacions de caire social mitjançant ONG’s i entitats sense ànim de lucre. Es va treballar en deu projectes –promoció d’igualtat, prevenció de drogodependències, foment de la inclusió social o la no-discriminació d’alguns col·lectius–, per un import lleument inferior als 60.000 euros.



El segon, centrat en els discapacitats i per un import superior als dos milions d’euros, a més de les pensions s’han fet accions de sensibilització com espectacles o conferències; atenció al lleure amb els projectes integra i integra plus per a infants d’entre 3 i 18 anys que fomenten la inclusió dels nens discapacitats en les activitats de temps lliure; acompanyament a la vida autònoma dels discapacitats, tractada a través dels programes Me’n vaig a casa meva de vida independent i el de l’assistent personal per evitar l’aïllament de la societat; i les formacions en l’àmbit de la discapacitat adreçades a monitors de lleure, i treballadors del servei d’ocupació i del departament d¡Afers Socials.



El tercer programa, per un import de 230.000 euros, es va centrar en la formació sociolaboral per evitar que els discapacitats formin part de grups de risc i/o exclusió social.



El quart program i el cinquè estan centrats en la gent gran i s’enfoca en les pensions, però també en altres activitats que busquen una activitat social mitjançant diferents esdeveniments, valorats en més de 600.000 euros. És el cas de la Festa Magna, dues trobades esportives de la gent gran, els primers Jocs Esportius i alguna xerrada. Tot això acompanyat de la tarja magna, que gaudeixen 3.876 padrines i que permet fer servir el transport públic de manera gratuïta.



Fet el balanç del 2016, Espot va prometre que, de cara al 2017, el Govern continuarà millorant en aquesta matèria «Tenim nous reptes, nous programes a fer».