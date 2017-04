Detingut per entrar a casa l’exparella i agredir-la

La Policia va detenir un resident, de 21 anys, que va entrar a casa de l’exparella i la va agredir, segons fonts policials. Els fets van tenir lloc el 21 d’abril a les dues del migdia a Sant Julià de Lòria. L’home va anar a la casa de la dona, que li va obrir la porta. Tot i així, ella no volia que entrés a l’habitatge, però el jove hi va accedir per la força i la va agredir. L’home va ser detingut pels delictes d’accés il·lícit al domicili i d’agressió física.



A més, la Policia va arrestar la setmana passada dues persones que van agredir a la parella el 20 d’abril. La primera detenció va tenir lloc poc després de les 12 de la nit a Encamp, quan un resident de 52 anys va pegar la parella en el domicili. La segona va ser a les 16.40 hores i, en aquest cas, va ser una dona de 53 anys

que pegar a la parella, també dins de la llar.



L’endemà a les 4.20, la policia va arrestar un jove de 24 anys, resident temporal, i un altre de 21 anys, turista, a Arinsal, que són dos germans que es van barallar.

La Policia també va intervenir en quatre casos de conductors ebris. El més greu és el d’un resident de 53 anys que va tenir un accident a la rotonda de la Margineda el 23 d’abril a les 00.33 hores. L’home va donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa de 2,95 g/l i va haver de ser atès a l’hospital per intoxicació, segons fonts del centre mèdic.