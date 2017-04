Marcel Lescano participarà a la Giraglia Rolex Cup

La prestigiosa Giraglia Rolex Cup comptarà amb la presència de Marcel Lescano, que va rebre la invitació per enrolar-se amb el Kajsa III del suís Rolf Auf Der Maur. La prova, amb base a Saint-Tropez, es disputa del 9 al 17 juny.



Aquesta és una de les regates amb més renom del calendari del Mediterrari, amb un cartell d’embarcacions sempre de luxe. L’andorrà realitzarà funcions de trimmer de major. «En aquest vaixell tota la tripulació és professional i de molt nivell», indica Lescano, que formarà part d’un equip internacional, on també hi ha representants de Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Gran Bretanya, Dinamarca i Espanya. L’objectiu «amb el que anirem serà el de donar-ho tot per obtenir la millor classificació possible».



El regatista andorrà porta un primer tram de temporada pletòric, amb un ple de podis en totes les regates en les que ha pres part amb el Roch Audax, un TP 52 de Toni Guiu i Pablo Garriga. L’últim el va aconseguir el cap de setmana al Campionat de Catalunya de creuers, que es va disputar a Castelldefels. Va ocupar la tercera posició amb vuit punts, guanyant una de les quatre curses que es van realitzar. El vencedor va ser el Rats on Fire amb quatre, seguit per L’immens amb cinc. La setmana anterior el Roch Audax havia estat segon a la Regata de l’Estartit, i des d’inici de temporada no ha baixat del podi allí on ha competit, imposant-se al Trofeu Vila de Blanes de creuers, el Trofeu Comodoro i la Regata la Petrolera en la seva classe. «Després d’estar treballant en el vaixell s’estan veient els resultats. Tenim més velocitat i a més un equip on estem molt ben conjuntats, i això en competició es nota molt». Lescano en els propers mesos tindrà regates destacades, on competirà com ha fet les últimes temporades al Trofeu Comte de Godó, la Copa de la Reina i la Copa del Rei.