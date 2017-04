Saboya lamenta les crítiques per la seva nova cartera

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va lamentar ahir la «tradició» dels grups de l’oposició de «criticar» totes les decisions que pren el cap de Govern. Saboya feia referència a les reaccions negatives que ha generat l’anunci de la creació d’una nova cartera, Economia i Innovació, que el ministre ocuparà a partir del mes de juliol quan deixi Afers Exteriors en mans de Maria Ubach.



El ministre va assegurar que «l’únic que em preocupa és fer bé la feina aquests darrers mesos al capdavant d’Afers Exteriors i assegurar un bon traspàs a la ministra Maria Ubach i fer que aquest nou sigui útil amb resultats, en el sentit de donar una empenta en l’obertura econòmica, en els temes d’innovació».

El responsable d’Afers Exteriors també va celebrar que el sector empresarial vegi bé la creació del nou ministeri i va assegurar que compten amb la seva confiança per treballar conjuntament. Així mateix, confia que l’experiència que ha acumulat a l’exterior sobre la imatge que projecta Andorra a fora l’ajudi en aquest treball per millorar-la i potenciar-la.

CDI amb Letònia / Gilbert Saboya va fer aquestes declaracions després de mantenir, juntament amb el cap de Govern, una reunió amb el ministre d’Afers Exteriors de Letònia, Edgars Rinkevic, amb qui van acordar iniciar les negociacions per signar un Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI). En aquest sentit, el Govern va entregar ahir a Rinkevic un esborrany de l’acord per tal que els ministeris de Finances d’ambdós països comencin a treballar i l’acord pugui ser vigent a finals d’aquest any o a principis del que ve.



El ministre va informar que durant la trobada també es va acordar reforçar la cooperació en el turisme desenvolupant «iniciatives de promoció», que es consolidaran especialment el febrer de l’any vinent a Riga, en una fira turística on s’ha convidat una delegació andorrana. Així mateix, durant l’any vinent, coincidint amb el primer centenari de la independència de Letònia, es preveu organitzar al Principat una trobada empresarial entre sectors dels dos països amb l’objectiu de donar a conèixer el país.



El ministre també va indicar que volen treballar conjuntament en l’àmbit de la innovació i les noves tecnologies, on els dos països fomenten «clústers similars» i on s’intentarà «promoure la cooperació i crear un marc favorable».