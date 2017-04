Calendari exigent per a tots els aspirants a la vuitena posició

Les possibilitats de pla-yoff mitjançant la vuitena plaça passen en bona part diumenge per Miribilla amb el duel entre el RETAbet Bilbao Basket i el BC MoraBanc Andorra. Una victòria visitant permetria als de Joan Peñarroya tenir peu i mig per a seguir competint, per la diferència existent entre els dos conjunts. Però hi ha tres conjunts amb possibilitats més remotes, com l’UCAM Múrcia, Movistar Estudiantes i Montakit Fuenlabrada. En les quatre jornades que queden tots tenen rivals situats en les primeres places.



S’haurà de tenir en compte especialment els empats de més de dos conjunts si andorrans i bascos comencen a perdre partits i els altres tres en guanyen. Qui millor ho té és el MoraBanc, que compta amb dues victòries de diferència respecte al seu principal perseguidor, el Bilbao. A l’UCAM i l’Estudiantes el té a tres, amb els madrilenys amb un partit més. El Funelabrada està a quatre. Tots ells tenen un calendari de la màxima exigència. Els andorrans es troben per començar amb un desplaçament a Bilbao, després rebran al València Basket, viatjaran a la pista del Reial Betis Energía Plus i rebran per tancar la fase regular al Reial Madrid. El Bilbao després de veure’s amb el MoraBanc ho farà amb l’Iberostar Tenerife, Baskònia i Hebalife Gran Canària. L’UCAM al Tecnyconta Saragossa, Herbalife, Unicaja i València. L’Estudiantes és qui pitjor ho té perquè està obligat a guanyar els tres partits que li queden, ja que n’ha disputat un més que la resta de contrincants de cara als play-off. Primer juga el derbi amb el Reial Madrid, a la 32a jornada té descans i posteriorment s’enfrontarà a València i Saragossa. Al Fuenlabrada només li val per tenir alguna opció un empat múltiple. Es trobarà a Gran Canària, FC Barcelona Lassa, Rio Natura Monbus Obradoiro i Baskònia. En el cas que el MoraBanc només empati amb un altre d’aquests conjunts, té l’average guanyat amb l’Estudiantes i el Fuenlabrada, i perdut amb el Múrcia. Amb el Bilbao s’haurà d’esperar al resultat de diumenge. A la primera volta la victòria va ser pels del Principat de quatre punts de diferència.

Shermadini segueix fent història / Giorgi Shermadini és tot un referent en el joc de l’equip, però també forma part de la història del club pels seus números. Després de l’actuació realitzada contra el Fuenlabrada, es converteix en el segon jugador de l’entitat amb més valoració a l’ACB.



El pivot georgià sumava davant els madrilenys 24 de valoració, després de sumar 16 punts, sis rebots, una assistència i una recuperació. Amb aquesta xifra arriba als 1.168, superant a qui es trobava en la segona plaça d’aquest rànquing, Conner Henry. Ara ja només té per sobre a José Luís Llorente, però el té allunyat, amb 1.809. Però aquesta no és l’única estadística on Shermadini destaca. En el rànquing de rebots també es col·loca a la segona posició. Amb els 411 que suma actualment supera els 406 que tenia Paco Zapata. El líder és Dan Godfread, amb 511. El mateix lloc ocupa en el capítol de taps, empatat amb Ricky Brown, en anotació és quart, i desè en recuperacions, partits i minuts jugats.



Un altre que també escala posicions als rànquings històrics és David Navarro, que és el novè màxim encistellador de l’entitat a la Lliga Endesa, amb un total de 686, superant a Brown, que en tenia 681 i s’apropa a Andy Toolson, que és vuitè amb 689. El triple de Thomas Schreiner contra el Fuenlabrada li permet arribar als 124, igualant a Quique Villalobos a la tercera posició.

Ascens del Guipúscoa / L’estiu passat el Guipúscoa va decidir baixar a la LEB Or per raons econòmiques. Ho va fer voluntàriament, perquè cap equip pujava a la Lliga Endesa i podia mantenir-se a la categoria, però va preferir donar un pas enrere per tornar més fort. I aquest retorn l’aconseguia proclamant-se campió de la LEB Or, després de superar al Leyma Corunya.



El conjunt basc no necessita pagar el cànon d’entrada a l’ACB i s’espera que confirmi l’ascens directe que s’ha guanyat a la pista. Aquest fet arriba mentre està per resoldre com queda aquesta quota d’entrada pels equips que volen ser a la màxima categoria i que mai han efectuat el pagament. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va multar a l’ACB amb 400.000 euros al considerar la quota com a desproporcionada i que desvirtua tant els pressupostos dels clubs com el dret esportiu a jugar a la Lliga Endesa. L’ACB emprendrà accions legals amb un recurs a l’Audiència Nacional.