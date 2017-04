Notícia El col·lectiu ultradretà Hogar Social ocupa la seu de Banco Madrid El grup pren l’edifici per la relació de l’entitat amb el blanqueig de capitals L’entrada de Banco Madrid. Autor/a: EMILIO NARANJO

El col·lectiu ultradretà Hogar Social va comunicar diumenge que havia ocupat l’edifici de Banco Madrid, ubicat a la plaça de Margaret Thatcher, a la capital espanyola i que actualment està a l’espera de ser venut per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).



Segons va publicar el col·lectiu al seu perfil de Facebook, van escollir la seu de Banco Madrid, entitat que pertanyia a Banca Privada d’Andorra (BPA), per haver estat «intervingut el 2015 per contribuir al blanqueig de capitals i a la delinqüència fiscal del crim organitzat, com el cas de Gao Ping o el cas dels Pujol, encara per esclarir». Els seus membres manifestaven també que «Hogar Social Madrid torna a ocupar un edifici per continuar amb la seva feina de Justícia Social, repartint aliments als més necessitats, donant sostre i afecte als oblidats i prestant servei jurídic als espanyols estafats pels bancs».



L’acció es va dut a terme el 15 d’abril tot i que no se n’ha tingut constància fins que el mateix grup ho ha notificat. Es desconeix de moment quantes persones hi hauria a dins. El col·lectiu també va penjar un vídeo al seu compte de Twitter on es veuen als seus membres repartint menjar dins de l’edifici del banc.



Amb aquesta ja són sis les ocupacions que s’han dut a terme per Hogar Social Madrid. A finals del mes de març, la Policia Nacional Espanyola va desallotjar el col·lectiu d’un antic palau del Ministeri de Defensa, ubicat en ple barri de Salamanca, al carrer Velàzquez, on s’havien instal·lat des del mes de desembre.