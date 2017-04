El PS reclama una gestió conjunta i compartida de les escoles bressol

Els comuns, partits polítics i el Govern van mantenir ahir una quarta trobada per parlar sobre el model de competències i transferències. En aquest context, el Partit Socialdemòcrata va posar sobre la taula quatre propostes: la gestió de les escoles bressol, l’impuls d’una regulació nacional dels espais naturals, el seguiment de joves en risc i l’establiment d’un registre de la propietat.



En el cas de les escoles bressol, el partit va demanar que es faci «una gestió més conjunta i compartida, amb un pla pedagògic únic i una sèrie de polítiques de coordinació», va destacar la formació ahir en un comunicat. A més, el PS considera que l’atenció i el seguiment de joves en risc d’exclusió social o problemes d’addiccions ha de ser competència del Govern. «Parlem d’un problema molt important avui dia al nostre país i d’una política major que ens preocupa molt. Aquesta problemàtica no està als espais joves; està al carrer», va manifestar el conseller general, Pere López. En canvi, segons el PS, els comuns han d’oferir altres serveis pels joves com els punts d’informació o activitats específiques per aquest col·lectiu.



A més, aquesta formació creu que la reforma de les competències i transferències també ha d’incloure un una legislació pels espais naturals protegits, així com la creació d’un registre de la propietat que estigui en mans de l’executiu. No obstant això, la gestió i l’elaboració del cadastre ha de ser una responsabilitat de les corporacions locals.



«El dia 8 esperem tenir una resposta o contraproposta. A partir d’aquí, el nostre posicionament quedarà una mica marcat pel que sigui la resolució en aquests quatre punts», va manifestar López.



El cònsol major de la Massana, David Baró, va explicar que ara mateix els representants comunals estan escoltant les diverses propostes que fan els partits polítics, però no va donar més detalls sobre la trobada.



El president del grup parlamentari Liberal, Josep Pintat, creu que s’han de seguir els mateixos criteris per a tots els projectes i que el Consell General no pot fer d’àrbitre per dir si es pot fer un projecte o no, segons RTVA.