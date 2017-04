Nova carrera de base a Escaldes de la mà de Purito

El proper 27 de maig es disputarà la primera edició de la Cursa Ciclista infantil d’Escaldes-Engordany Gran Premi Joaquim Purito Rodríguez, pensada no només com una competició, sinó també com una jornada festiva per fomentar la base a l’esport de les dues rodes. S’espera la participació d’uns 150 corredors.



Es disputaran diverses curses en prebenjamí, benjamí, principiants, aleví i infantil; que donaran voltes a un circuit d’un quilòmetre. El nombre serà inferior o inferior depenent de la categoria. Paral·lelament també hi haurà una sèrie d’activitats. Serà la cinquena prova del calendari de la Copa Catalana, que consta de 14 cites. Comptar amb un esdeveniment d’aquest tipus «em fa estar molt content per poder treballar amb la canalla, és molt agraït», assegura Purito, valorant que «curses com aquestes és el que necessiten els nanos» i serveixen «per treure corredors professionals en un futur». La intenció és que no només hi siguin presents les escoles de ciclisme del Principat, sinó que també n’hi hagi d’estrangeres. «Falten curses no només pels andorrans, sinó també perquè vingui gent de fora i es puguin mesurar amb ells».



El resident català va posar punt i final a la seva carrera a finals de l’any passat. Ara realitza tasques d’assessor al Team Bahrain Merida i els darrers dies va estar a Bèlgica a les clàssiques que s’hi disputen. «Estic molt satisfet del rol que tinc ara, és el que buscava», ja que als corredors de l’equip «els puc ajudar amb la meva experiència». Amb la bicicleta de carretera aparcada per competir, ara prefereix la de BTT, on ja ha participat en vàries proves per etapes. La pròxima serà la Catalunya Bike Race, del 29 setembre a l’1 octubre, «si sóc capaç d’estar en forma». La recent mort de l’italià Michele Scarponi en un accident de cotxe va ser un sotrac per tot el pilot. Es tractava d’un corredor «molt estimat per tots i ha estat un pal molt dur», exposa Purito.