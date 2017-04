Alieu serà president perquè només es presenta la seva candidatura

Amb 37 anys, i sent encara jugador en actiu, Paul Alieu serà el pròxim president del VPC. La seva candidatura és l’única presentada a les eleccions, pel que de manera directa serà ratificada el 3 de maig i la nova junta directiva començarà a funcionar. El futur dirigent donarà continuïtat al projecte que fins ara encapçalava Josep Maria Escolà.



La setmana vinent la nova junta es farà càrrec del club. El primer equip és la part més visible i a partir del moment que agafin les regnes de l’entitat es posaran mans a la feina en confeccionar la plantilla, en el capítol d’altes i baixes, i els jugadors que decideixen continuar formant part del grup. Amb aquests es posarà l’objectiu a assolir de la temporada. «Primer de tot volem mantenir la categoria. Hi ha varis júniors que pujaran i s’ha de veure com s’acostumen a competir amb sèniors. Es trobaran amb un ritme completament diferent al que poden estar acostumats», assenyala Alieu, que no vol parlar d’ascens a Honor fins que no es vegi com queda confeccionada la plantilla i amb el pas de les jornades reaccionen els nous i els joves. «Són categories trampa, que no són fàcils per a algú que les comença a jugar. Et trobes al davant equips durs, amb gent amb molta experiència».



Alieu té la intenció de compaginar la tasca de president amb la de continuar jugant. «Si puc donar un cop de mà el donaré. Dependrà en bona part de la feina i el temps que m’ocupi el càrrec de president», afirma. Es veu amb forces per continuar sobre el terreny de joc, perquè «per seguir jugant físicament puc aguantar, però també sóc conscient que s’ha de donar pas als joves». Amb el cas dels isards pot ser diferent per l’exigència que hi ha, però en principi no descarta seguir posant-se la samarreta del combinat nacional: «La selecció costa molt més, però si estic bé físicament perquè no». La decisió de presentar-se a les eleccions per ser el president del VPC mesos enrere no ho tenia al cap, però va anar-se animant un cop li van proposar: «No m’ho havia plantejat, però la gent m’ho va començar a dir, vaig estar parlant-ho i pensant-ho, i em vaig convèncer. Ha estat una decisió que l’he anat madurant».

Projecte esportiu / Les bases del futur esportiu del projecte que iniciaran es troben amb la continuïtat de Jonathan Garcia i David Kirikaishvili com a entrenadors del primer equip. Aquest tàndem, que el passat estiu va estrenar-se a la banqueta, té tota la confiança de la futura junta directiva: «Són els únics que segur seguiran. Estem molt contents amb la feina de tots dos, de com s’ha desenvolupat la temporada i la bona cohesió de grup que han fet. A més hem aconseguit mantenir el segon equip tota la temporada, que feia molts anys que no passava». Amb els cadets i júniors «estaria molt bé augmentar el nombre de fitxes» per comptar amb més base, mentre que el femení el volen seguir desenvolupant. «Volem continuar potenciant-lo. Tant el sènior com el sub-18 han fet una molt bona feina. Volem donar continuïtat a la feina que s’ha realitzant actualment», assegura.



La nova junta comptarà amb algun component de la d’Escolà. Respecte a la feina realitzada per la directiva sortint, Alieu considera que «han donat tot el que podien. A nivell financer deixen el club realment molt bé, els entrenadors que han escollit ho han fet d’una manera molt encertada i amb els cadets i júniors, que són el nostre futur, han fet una molta bona tasca, de la qual segur que ens beneficiarem els propers anys».