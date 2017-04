Marsol veu favorable crear un cos nacional d’educadors

El Partit Socialdemòcrata (PS) va posar sobre la taula la possibilitat que les escoles del país passessin a ser competència del Govern. La proposta es va presentar durant la darrera reunió tripartida sobre les competències comunals i executives mantinguda entre els comuns, el Consell General i l’Executiu.



Al respecte, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va especificar ahir que no estaria tancada a la idea de crear un cos nacional d’educadors conjunt per a les diferents escoles. I és que la capital es troba a vegades amb problemes de distribució, «ja que tenim dues escoles bressol i hi ha temporades on alguna d’elles –especialment la dels Serradell– es troba amb menys usuaris del personal que hi ha previst i contractat, i això ens deixa algun problema».



Així mateix, Marsol va exemplificar que en ocasions l’escola bressol d’Ordino «necessita més personal i la dels Serradell té menys necessitats», per tant, «es podria plantejar la possibilitat de crear un cos nacional per posar-hi solució».

Una opinió personal / Tot i això, Marsol va especificar que el fet de mostrar-se oberta a analitzar un cos nacional d’educadors és «només una opinió personal, en cap moment ho hem parlat i consensuat amb el comú». És més, la cònsol va remarcar que al llarg de les diferents trobades mantingudes amb els consellers generals i el Govern sobre les competències, el comú de la capital no s’ha posicionat mai en relació a la gestió de les escoles bressol, «ni a favor ni en contra». Aquesta competència la portarà el PS al Consell General més endavant i «ja veurem si hi donem suport o no», va afegir Marsol.