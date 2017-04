Les factures de FEDA es podran pagar fent un ‘clic’

Banc Sabadell Andorra ha llençat al mercat el PayLink, un nou sistema de pagament que permet pagaments immediats, les 24 hores al dia i els 7 dies de la setmana. Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) s’ha vist atret per aquesta eina que permet les empreses adreçar-se als seus clients via correu electrònic o SMS per cobrar factures o bestretes d’una forma àgil, segura i immediata i a l’afectat, l’estalvia haver de trucar al banc o presentar-te a l’oficina de rigor que obliga a un desplaçament. I el temps és or. A través del mòbil, la tauleta o l’ordinador, qualsevol ciutadà pot fer un pagament al moment. No importa si estàs a Andorra o a l’altra punta del món, si són les tres de la matinada o si estàs afiliat a una entitat bancària estrangera… «La qüestió és facilitar aquesta gestió, i PayLink permet una interacció més ràpida», argumenta el director general de l’entitat bancària, Josep Segura.



Per fer servir aquesta plataforma, que no és més que una mena de TPV virtual i complementari amb els ja assentats al mercat, no cap instal·lar cap aplicació ni adreçar-se a cap web. El 'modus operandi' de Feda serà el d’enviar un mail o un missatge amb, per exemple, la factura del mes de torn, i un link que t’envia directament al moment de fer la transacció. Cal introduir el número del compte corrent des del qual es vol fer el pagament i acceptar. Un maldecap menys.



L’únic que s’ha de tenir en compte és que aquesta gestió és 100% automàtica, sense cap acció humana al darrere. Així que en cas de consulta, aquest no és el canal adequat: «Per a això ja tenim un canal d’atenció al client que també funciona a totes hores», aclareix el màxim exponent de FEDA, Albert Moles.



Banc Sabadell vol assentar aquest nou producte a tot el Principat sota el reclam de què és útil «per a qualsevol tipus d’empresa», sigui un transatlàntic dels negocis o una botiga de barri, alhora de gestionar el cobrament de rebuts. Mentrestant, a FEDA, esperen treure profit del PayLink a partir de l’1 de maig vinent.