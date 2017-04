Es busca una presumpta foto del cos mort del motorista

La Policia està buscant per internet una presumpta fotografia del cos mort del motorista que va patir l’accident a la carretera general 3, entre la Massana i Ordino, el dissabte de la setmana passada.



La investigació s’ha obert arran de les queixes d’alguns usuaris, que han publicat comentaris mostrant-se contraris a realitzar aquests tipus d’accions a les xarxes socials.



Des del departament de premsa de les forces de l’ordre van assegurar ahir a aquest rotatiu que estan «al corrent» de la situació i que estan buscant l’origen de la instantània, que suposadament algú ha penjat a Instagram, sense descartar que s’hagi estés per altres com Facebook. Amb tot, ni s’ha trobat encara la presumpta foto en qüestió com tampoc el suposat l’autor de la publicació.

No hi ha denúncia / En aquests casos, habitualment cal una denúncia perquè la Policia intervingui, com va ser el cas de l’accident a la N-145 al gener del 2016, quan la família de la víctima van demanar als Mossos d’Esquadra la identificació de l’origen d’una imatge del cos mort que circulava de manera viral a Whatsapp i que va acabar amb dos imputats. No obstant això, segons la gravetat dels fets, la Policia també té autorització per actuar d’ofici.