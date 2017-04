El Govern espera rebre 300 declaracions més d’IRPF

El Govern preveu rebre enguany unes 300 declaracions més de l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en relació a l’any passat, va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, en una roda de premsa. Aquest és el segon any que es fa una campanya per recaptar aquest impost i l’Executiu preveu que obtindrà 13.700 declaracions que són de l’exercici fiscal del 2016, mentre que l’any passat se’n van registrar 13.400 referents a un any abans.



En concret, el cap d’àrea de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras, va precisar que el Govern preveu que s’efectuïn 5.300 declaracions amb resultats positius, unes 4.600 amb retorn i 3.800 amb un balanç zero.



Llongueras va explicar que estan obligats a fer la declaració aquelles persones que «tributin més de 24.000 euros i no hagin estat sotmeses a retencions o aquestes hagin estat insuficients», ja siguin per rendes de treball, de patrimoni o combinant ambdues. A més, les persones que ingressin els diners d’activitats econòmiques sempre han de presentar la renda «sigui el resultat que sigui», va matissar Llongueras.



La campanya per declarar l’IRPF es va iniciar l’1 d’abril i s’allargarà dos mesos fins al 2 d’octubre. Aquest impost es pot presentar per dues vies: demanant cita prèvia al Departament de Tributs i Fronteres o ve de manera telemàtica a través de la web de Govern e-tramits.ad.



Cinca va fer una crida perquè la gent no s’esperi fins a l’últim moment a fer la declaració i, d’aquesta manera, evitar les cues que es van registrar l’any passat el mes de setembre. De moment, en el que portem de mes, hi ha més persones que han fet la seva declaració en comparació el 2016. En els primers 24 dies del mes, 636 persones han presentat la seva renda, mentre que l’abril del 2016 ho van fer 530 en tot el mes. A més, ara per ara, en aquest exercici un 32% de les persones han apostat per la via on-line, cosa que l’any passat ho van fer un 26%. D’altra banda, de les 6.600 persones que l’any passat van visualitzar la proposta que se’ls feia de la declaració de la renda, més del 50% hi van estar d’acord.

Una recaptació similar / Cinca va exposar que esperen recaptar una suma similar a l’exercici anterior, quan l’Estat va ingressar al voltant de 24 milions d’euros amb l’IRPF, dels quals quatre milions van provenir d’activitats econòmiques i 19 milions de «figures noves». Cinca va explicar, però, que aquesta xifra es podria incrementar perquè en els darrers mesos s’han registrat l’obertura de nous negocis o han augmentat les contractacions de treballadors a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). «Fins que no hagin passat tres o quatre exercicis complets, les previsions han de ser prudents», va sentenciar.