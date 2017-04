Iniciativa Ciutadana i Verds desfan la coalició Junts

Verds d’Andorra i Iniciativa Ciutadana han decidit dissoldre la coalició que formaven juntament amb el Partit Socialdemòcrata (PS) sota el nom de Junts, segons van anunciar ahir a través d’un comunicat els presidents dels dos grups polítics, Juli Fernàndez i Sergi Ricart, respectivament.



Junts, que va ser creada per a les darreres eleccions a finals del 2014, desapareix en el moment en que arribava a l’equador del pacte per diverses desavinences. Principalment perquè consideren que hi havia una falta de comunicació en diversos temes, entre ells alguns de pes com el pacte d’Estat per Europa. Des d’Iniciativa Ciutadana, Ricart va assegurar ahir a Ser Andorra que no s’han fet «més de tres reunions» amb el PS, que cap d’elles ha voltat sobre temes del consell durant aquest temps i que la coalició «ha fracassat, per tant és millor que cadascú continuï per la seva banda».



El comunicat també incideix en que «no s’han pogut arribar als objectius marcats» i que això no impedeix «que si hi ha quelcom a treballar conjuntament, ho farem si és pel bé del conjunt de la ciutadania».