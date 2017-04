Notícia Jenkell ‘col·loca’ una escultura-caramel amb la bandera d’Andorra Cultura compra l’obra que es mostrarà davant de la Sala d’exposicions Artalroc Laurence Jenkell amb un caramel amb la bandera francesa. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’artista francesa Laurence Jenkell (1965) exposarà aquest estiu a l’aire lliure, al llarg de Vivand, i a la Sala d’exposicions del Govern, Artalroc. La mostra escultòrica l’organitzen conjuntament el Ministeri de Cultura i el Comú d’Escaldes-Engordany. Amb motiu de l’exposició, l’artista va oferir una de les seves escultures en format de caramel customitzada amb la bandera d’Andorra. De fet, Jenkell té caramels embolicats amb les banderes de nombrosos països.



La idea i el preu (15.000 euros) van convèncer Cultura, que ha decidit comprar la peça. L’escultura de gran format es col·locarà provisionalment com a reclam de la mostra a Artalroc, i després es decidirà la seva ubicació definitiva, segons va revelar ahir la ministra de Cultura, Olga Gelabert.



Sweet és la sèrie d’escultures de plexiglàs que Jenkell va exhibir per primera vegada el novembre del 2011 a Cannes. Les peces són producte de la reflexió de l’artista sobre els orígens, des del punt de vista de la solidaritat i la unió dels éssers humans, provinguin d’on provinguin. Cada caramel està cobert mitjançant una tècnica de drapejat i la torsió del plexiglàs recorda els cromosomes continguts en el nucli de l’ADN per fer-nos reflexionar sobre els nostres orígens. Els caramels ens remeten a la infància, època en què adoràvem els dolços.