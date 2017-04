Notícia Martí insinua que Macron és la millor opció per al coprincipat El cap de Govern agraeix al president francès sortint, François Hollande, el suport a Andorra Toni Martí i François Hollande conversen al Palau de l’Elisi, a París, ahir. Autor/a: Fernando Pérez/EFE

No es mulla però ho insinua. Per al cap de Govern, Toni Martí, la millor opció per al coprincipat i per a Europa és que la presidència de França la guanyi un candidat europeista, en aquest cas, Emmanuel Macron, líder del moviment En marxa!. El president sortint, François Hollande, ha demanat obertament el vot per a Macron, exministre socalista.



L’altra aspirant a l’Elisi, Marine Le Pen, del Front Nacional, està en contra de la Unió Europea. Martí va opinar ahir, des de París, que l’antieuropeisme «no és un problema exclusivament francès: sabem el que va passar a Anglaterra, i aquí a casa nostra també n’hi ha que opinen que el futur és atrinxerar-nos a casa. No és la meva opinió, ni la d’Hollande ni la de la majoria de ciutadans de l’entorn europeu. Res de bo s’ha fet entorn del tancament, i això demostra que no és una dualitat de dretes i esquerres, sinó que està entre aquells que preconitzen la nostàlgia del passat i entre aquells que pensem que el futur d’Andorra també es basteix amb l’Acord d’Associació, amb l’obertura econòmica, amb intercanvis econòmics, culturals... I quin soci més proper que l’entorn europeu».



Tot i admetre que és «legítim pensar diferent», Martí va voler insistir en què l’acostament a Europa és un tema de tots: «A l’Acord d’Associació hi haurien d’estar presents totes les forces parlamentàries, perquè hi tenen molt a guanyar i res a perdre».



Comiat d’Hollande / El copríncep sortint, François Hollande, és un declarat europeista. El seu mandat expira en uns dies i Martí i el síndic general, Vicenç Mateu, van visitar ahir el president gal a l’Elisi. Segons Martí, la trobada va servir «per manifestar-li el nostre afecte i la nostra gratitud» i va destacar que el líder socialista sempre «ens ha tingut un gran afecte, ha defensat Andorra tant en els bons com en els mals moments; el nostre coprincipat sempre ha mostrar respecte a les institucions andorranes, sempre amb ànims d’ajudar».



Per la banda del coprincipat francès, Martí ha coincidit amb Sarkozy i Hollande, amb el qual Andorra ha desplegat les seves reformes més ambicioses: «amb ell i el seu Govern vam concloure el conveni de no doble imposició; ens ha ajudat en tots els àmbits, en temes econòmics, socials, culturals, internacionals de la imatge d’Andorra», va subratllar el cap de Govern. Hollande va garantir que farà «un traspàs en profunditat» al pròxim president (o presidenta) de la República del dossier andorrà. «Continuem tenint sobre la taula un tema molt important per a l’economia i la societat andorrana», va advertir Martí, « i si el pròxim copríncep tan sols té la mateixa estimació i respecte que Hollande amb Andorra ja anirem per bon camí». El líder de l’Executiu també va insistir que les relacions amb França són «excel·lents, plenes de cordialitat i continuarem mantenint les bones relacions».



Guanyi qui guanyi el 7 de maig, segona volta de les presidencials franceses? «La dualitat d’Andorra avui en dia no és de dretes i esquerres», va reiterar Martí, «és dels que pensen que el tancament és una bona opció i dels que estem a favor de l’obertura i les relacions entre països dins d’un entorn comú, per això l’Acord d’Associació és una oportunitat». «Amb això ho he dit tot», va concloure.



A més, Martí va fer memòria per recordar que l’acostament a Europa va començar amb el Govern de Pintat (liberal), va seguir amb el de Bartumeu (socialdemòcrata) i continua amb l’actual (demòcrata). «És una voluntat compartida, amb dossiers importants, i els coprínceps el que han fet és acompanyar un procés volgut per la societat andorrana, per això em costa tant entendre de no veure assegudes a la taula –quan venim de tant lluny– a totes les forces parlamentàries, sobretot en un tema tant important», va resoldre.