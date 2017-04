Notícia Cierco insisteix en negar la seva responsabilitat en el ‘cas Landstreet’ L’accionista explica que el consell d’administració de l’entitat bancària estava per sobre del comitè executiu L’accionista majoritari, Ramon Cierco, a les instal·lacions de la Batllia després de la seva declaració del passat mes d’agost. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció del banc, Ramon Cierco, va declarar ahir al matí davant la batlle Canòlic Mingorance en el marc de la causa Landstreet, la societat panamenya a nom de l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel (50%), i de dos directius més del fons Dolphin que la justícia creu que funcionava com a caixa B de BPA. Cierco havia de comparèixer en un inici en qualitat de testimoni però finalment ho va fer com a inculpat després que la batlle decidís canviar la seva condició processal arran de la declaració de Luis César Jayme, conseller responsable de Compliance del consell d’administració de BPA.



Segons un comunicat emès ahir pel Grup Cierco, l’accionista, com ja va fer el seu germà Higini, va presentar la declaració a través d’un escrit –i per tant no va respondre a les preguntes formulades ni per la batlle ni per la fiscalia– en el qual reiterava que ni l’entitat bancària ni cap membre de la seva família no va ser mai accionista de la societat panamenya i que era la direcció general del banc qui ostentava el control i els pagaments de Landstreet.



En el comunicat, Ramon Cierco també deixa clar que el canvi de testimoni a inculpat es fonamenta «en un error o desconeixement dels fets i del dret». I és que, segons exposa, Mingorance va entendre, amb les declaracions de Jayme, que el comitè executiu de l’entitat bancària estava jeràrquicament per sobre del consell d’administració. Una afirmació, manifesta, que «no és certa ni des del punt de vista legal ni des del punt de vista operatiu i funcional». Fa 15 dies els màxims accionistes ja van afirmar que el comitè executiu –del qual formaven part– «mai no va prendre cap decisió en relació amb l’operativa de Landstreet perquè ni el banc ni els accionistes no hi tenien res a veure».



Per deixar clar aquest aspecte, la representació legal d’Higini i Ramon Cierco va presentar la setmana passada a la Batllia un escrit d’al·legacions amb l’objectiu «d’aclarir les imprecisions i incerteses» que van fer canviar la condició processal del germà petit. En aquest document, al qual també es va referir Ramon Cierco en la seva declaració escrita, «es deixa clar que ni en virtut de les teories generals del dret mercantil i la doctrina ni per imperatiu legal, una comissió executiva no pot estar per sobre d’un consell d’administració». Recorden també que els estatuts i el Reglament intern d’estructura, funcions i organització dels òrgans de govern de l’entitat bancària deixen clar la prelació jeràrquica «essent el de major rang la junta general i, seguidament, el consell d’administració, la comissió executiva, i els comitès de compliment, seguretat, auditoria i control».



La creació de Landstreet / En la declaració escrita presentada per Ramon Cierco ahir al matí també es detalla que a finals de l’any 2006 o a principis del 2007 la direcció general de BPA va exposar la voluntat d’adquirir o constituir una societat per poder gestionar actius i fons. Aquesta voluntat es va constatar amb la societat Landstreet que va signar un contracte d’assessorament de carteres amb BPA i BPA Fons en virtut del qual dita societat va gestionar el fons Dolphin. En el text es remarca també que l’aprovació i l’acord de signatura del contracte va ser adoptat en una reunió del consell d’administració del banc celebrada el 27 de juny de 2007.



La investigació de landstreet / Cal recordar que la batlle Canòlic Mingorance investiga la societat panamenya Landstreet per presumpte abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la CASS, blanqueig de diners i falsejament de comptes socials. En principi, Landstreet va ser creada per pagar les primes del fons Dolphin. La batlle però, considera que hi ha prous indicis per pensar que la societat es va fer servir amb altres finalitats i, per tant, per obrir una investigació. Segons s’afirma en l’aute, la societat s’hauria fet servir per dur a terme pagaments milionaris de sota mà mitjançant factures falses. En el marc de la causa ja han declarat els dos màxims accionistes de BPA, i recentment també Luis César Jayme i el representant dels petits accionistes, Bonaventura Riberaygua.