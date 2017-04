Notícia Bartumeu: «No tenim un Govern, tenim una productora d’esdeveniments» El president d’SDP acusa a Saboya de decidir ell la creació de la seva cartera

«No tenim un Govern, tenim una productora d’esdeveniments: Prat de la Creu 62-64 Productions». Així definia ahir el president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, la tasca que està desenvolupant l’Executiu criticant, especialment, el recent anunci de la creació d’una nova cartera, Economia i Innovació, que liderarà el ministre Gilbert Saboya a partir del 15 de juliol. El progressista va ironitzar amb la «proactivitat» del encara titular d’Afers Exteriors exposant que va ser ell, i no Toni Martí, qui va decidir deixar la cartera i seguir dins del Govern.



Així mateix, va lamentar les declaracions que Saboya va fer dilluns als mitjans de comunicació sobre les crítiques rebudes pel que l’oposició qualifica d’un ministeri «fet a mida». «El ministre vol fer callar l’oposició», va opinar Bartumeu.



Tot plegat és un bon exemple, a parer del president de la formació progressista, del que considera «la tercera Andorra, la del Govern de DA que es mou sense tocar de peus a terra, està al núvol». Bartumeu va concloure que es tracta de «declaracions i fotos del Govern dels millors o dels pitjors, segons el criteri si és que encara ens deixen opinar».

En el mateix sentit es va manifestar el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, que va apuntar que el fet que Saboya «assumeixi aquest càrrec a mida demostra que la inversió estrangera no ha funcionat gens». «La política de Martí s’ha limitat a fer operacions de màrqueting pressupostant oficines i organismes com ACTUA».



informació sobre l’heliport / D’altra banda, Naudi també va explicar que ha entrat una demanda d’informació a sindicatura per saber per què el comú d’Escaldes-Engordany no disposa de tota la informació sobre l’heliport i quins són els avantatges de la zona finalment escollida en relació a les dues anteriors –el Patapou i la Comella– que van ser desestimades.



Les preguntes volen aclarir, segons el conseller general, els dubtes generats per «les contradiccions» entre el Comú d’Encamp i el d’Escaldes, ja que el primer està a favor de construir l’heliport mentre que el segon no disposa de tota la informació tot i ser, al seu entendre, la parròquia més afectada perquè és per on sobrevolerant els helicòpters. En tot cas, la formació creu que «no és una instal·lació vital» i que l’ubicació actual tampoc es bona. Proposen, en tot cas, col·locar l’heliport la borda Vidal.