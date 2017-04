Notícia DA sosté que les noves lleis laborals fomentaran la contractació Vidal recorda que l’oposició pot fer aprotacions per millorar els dos textos Un moment de la presentació als militants, ahir. Autor/a: ANA

Simpatitzants i afiliats de Demòcrates per Andorra van mantenir ahir al vespre una reunió que va servir per parlar dels esborranys de les proposicions de la llei qualificada de les relacionals laborals, llei qualificada reguladora del conflicte col·lectiu i llei qualificada de l’acció sindical i patronal. En finalitzar la trobada el secretari d’organització de DA va valorar que aquests textos impulsats des del Grup Parlamentari Demòcrata són «equilibrats i avancen cap a la modernitat» i que tenen com a voluntat «fomentar la contractació», informa l’ANA.

D’aquesta manera, Vidal va manifestar que en un moment en què «l’economia va millor» aquests textos legals poden aportar els «elements necessaris» perquè els empresaris «contractin encara més». Així, va remarcar que aquestes lleis volen «aportar nous beneficis i millores per als treballadors» i aportar una «flexibilització però no per ella mateixa sinó amb la intenció clara de fomentar la contractació». D’aquesta manera, va respondre a les crítiques sobre el fet que beneficiarien els empresaris. És més, a parer seu els textos que ahir van presentar els consellers generals Josep Anton Bardina i Meritxell Palmitjavila «ni beneficien ni perjudiquen ni treballadors ni patrons» i creu que el fet que s’hagin rebut crítiques tant des d’una banda com de l’altra implica que mantenen una «posició equidistant». va negar, també, que es redueixi la indemnització per acomiadament tot i que posteriorment va admetre que sí que es faran certs «ajustaments» perquè augmentin els contractes.

I malgrat són textos que es veuen de bon ull, també va afegir que estaran oberts a les diferents aportacions que es puguin fer tenint en compte que són «lleis que es nodreixen més de la pràctica que de conceptes teòrics» i que per tant, «entrant al detall» es pot comprovar que hi ha qüestions que poden ser millorables.