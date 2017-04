Notícia Els participants a les rutes tindran assegurança És obligatori fer la inscripció prèvia a les sortides Presentació de les Rutes Guiades a la Seu i l’Alt Urgell, ahir.

Els participants a les Rutes Guiades a la Seu i l’Alt Urgell gaudiran des d’enguany d’assegurança d’accident, va explicar ahir Ràdio Seu. Aquesta novetat anirà lligada, alhora, al fet que des d’ara serà totalment obligatori fer la inscripció, com a molt tard, el dia abans de cada sortida. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de la Seu d’Urgell, Mireia Font, i la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cristina Barbens, van presentar ahir l’edició 2017 de la guia, que engloba 27 sortides senderistes, històriques, naturalistes, culturals, familiars, mitològiques, ornitològiques, astronòmiques i populars.

Mireia Font va explicar que enguany el full informatiu estrena un disseny «de més fàcil visualització» i que compta amb un codi QR que enllaça a una pàgina web on es poden trobar les fitxes específiques de cadascuna de les rutes. Font va subratllar als possible participants «que cal que s’inscriguin obligatòriament prèviament abans de fer una ruta, i així poder gaudir d’aquesta assegurança». La mesura es va prendre perquè les rutes han anat guanyant participants i, tot i que la majoria s’inscriuen, de vegades hi ha gent que s’hi presenta sense haver-se apuntat prèviament. Una altra novetat és la incorporació d’una nova entitat com és l’Associació Astronòmica de la Seu d’Urgell, que proposa una sortida per observar una pluja d’estels, tot coincidint amb Les Llàgrimes de Sant Llorenç. H

Precisament aquest diumenge, 30 d’abril, tindran lloc les primeres dues sortides programades dins Les Rutes Guiades a Peu 2017: ‘A les fronteres del regne de Mallorca’, ruta senderista i històrica, de 7 quilòmetres, de dificultat moderada (sortida des de l’estació d’autobusos de la Seu); i ‘Travessant la frontera, de la Seu a Sant Julià pel rec d’Aravell’, ruta senderista, de 18 quilòmetres, de dificultat molt exigent (sortida des del pont de Castellciutat).