Una pedra de toc de luxe abans del partit a Bilbao

No és nova la línia d’accions socials que té el BC MoraBanc Andorra vers la societat andorrana, però la d’ahir és una d’aquelles que no tenen preu. Abans del partit tan transcendental per a la història del club a Bilbao, on si guanya aconseguirà de manera pràcticament matemàtica la classificació per als play-off pel títol, ahir uns quants jugadors van tenir una pedra de toc d’autèntic luxe. Una patxanga amb un col·lectiu en el qual aixequen més passions: els discapacitats intel·lectuals de la residència l’Albó.



Una pilota, mitja pista del Poliesportiu, quatre d’un color, quatre de d’un altre… I a jugar. I a riure. I a fer esport. «Sempre és divertit jugar amb ells. Són uns cracks, alguns juguen molt bé i les fiquen millor que nosaltres i tot», apunta Thomas Schreiner.



L’austríac coincideix amb Guille Colom en què la qüestió és gaudir d’una bona estona. Més quan estem a tres dies del partit a Bilbao: «Accions com aquesta estan bé per fer coses bones per la gent i també per netejar la ment. Si fos per mi, ho faria cada dia».



No és la primera vegada que el BC Andorra organitza una activitat d’aquest caire amb la residència l’Albó. De fet, Andorra Telecom, un del patrocinadors de l’entitat que presideix Gorka Aixàs, té signat un conveni de col·laboració amb l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell des del 2016 que oficialitza la llarga col·laboració entre les dues entitats. «Aquesta acció s’emmarca en la política de Responsabilitat Social Corporativa», asseguren des de la parapública.



Andorra Telecom cedeix a la residència 14 entrades per a cada partit que hi ha al Poliesportiu i David Claverol, membre de la junta rectora de l’EENSM, una persona molt propera als discapacitats, assegura que els usuaris de l’Albó es desviuen pel MoraBanc: «Cada vegada que passes per la residència, un dia normal, et pregunten quan s’ha d’anar al partit, segueixen l’equip cada setmana i potser estaven nerviosets els dies previs a aquesta jornada, però molt més pel partit que hi ha en uns dies». Es refereix al de Bilbao. Allà, a Miribilla, s’ha de guanyar per fer història. Ahir, al Poliesportiu, van guanyar tots.