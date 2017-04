Notícia Salvador Dalí, surrealisme; Joan Ponç, surrealisme màgic Art Areté celebra el primer any amb una mostra dels artistes ‘Leda Atòmica’ (1948), de Salvador Dalí. Autor/a: Salvador Dalí/Art Areté

Si Salvador Dalí (1904-1989) és l’exponent del surrealisme, Joan Ponç (1927-1984) ho és del surrealisme màgic. Tot i que Ponç era molt més jove, van ser coetanis i van morir amb pocs anys de diferència. La galeria Art Areté, per celebrar el seu primer aniversari, ha muntat una exposició de 22 obres dels dos artistes, 11 de cadascun, creades entre el 1928 i el 1979. «Les obres exposades de Salvador Dalí i Joan Ponç fan una referència a les seves diferents etapes artístiques i tècniques», ha informat l’espai d’art. La mostra es va inaugurar ahir i es podrà visitar fins a finals de juliol.



Entre la selecció de quadres exposats, destaca l’oli sobre tela Leda Atòmica (1948) de Dalí, en la qual el pintor va retratar Gala com Leda, que en la mitologia grega va ser seduïda per Zeus en forma de cigne. Per aconseguir la proporció àuria en la composició, Dalí va comptar amb la col·laboració del matemàtic Matila Ghyka.



Dues dècades abans que pintés Leda Atòmica, Dalí estava molt influenciat per Joan Miró, al qual ens recorda en l’obra Dues figures surrealistes (1928), tècnica mixta sobre tela, un dibuix molt pròxim en el temps als orígens del surrealisme, marcat en el 1924.



A l’exposició també es pot gaudir d’altres obres com quatre reis i reines de la baralla de cartes de pòker, i obres realitzades amb diverses tècniques, com tinta xinesa sobre paper i llapis sobre paper.



Ponç és l’origen del surrealisme màgic, i amb el poeta Joan Brossa, el filòsf Arnau Puig i els pintors Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan-Josep Tharrats va fundar el grup artístic Dau al Set. Els integrants van acabar abandonant la figuració, però Ponç adorava la forma i no la va abandonar, amb un dibuix detallista que recorda l’art japonès.



A la mostra tenim exemples d’obres de Ponç que formen part d’una sèrie de tres dibuixos, com l’autoretrat, els animals i el cèrvol, totes de 1946. De la mateixa època tenim un exemple de la potent suite Al·lucinacions II i d’altres suites de diverses èpoques.



Mentre Dalí venia una imatge de boig, estava ben sa, només era un personatge; en canvi, Ponç va patir problemes de salut mental i va acabar els seus dies internat en un centre psiquiàtric.