Notícia El ball conquereix el carrer Líquid Dansa celebra el Dia internacional de la dansa amb diverses activitats a l’aire lliure que tindran lloc en diverses parròquies Cartell de la jornada.

La Unesco va declarar el 29 d’abril el Dia internacional de la dansa, diada que se celebra des del 1982. La data no es va escollir a la babalà, sinó que coincideix amb el naixement de Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerat el pare del ballet modern. L’escola i companyia Líquid Dansa ha preparat un programa d’activitats per portar el ball al carrer a tres parròquies: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, els comuns de les quals col·laboren amb la iniciativa. Totes les activitats a l’aire lliure són gratuïtes.



Dissabte, a les 12 del migdia, la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria acollirà un taller de contacte i comunicació impartit per la ballarina i professora Mònica Vega, «dirigit a tots aquells que vulguin iniciar-se en la dansa contemporània i el moviment».



A la mateixa hora, a la plaça de la Rotonda de la capital, hi haurà una exhibició de l’alumnat de l’Aula de Dansa del Comú d’Andorra la Vella i de l’Escola de Dansa del Comú d’Escaldes-Engordany i, a continuació, una classe de macrobarra de dansa clàssica, que consistirà en una «classe oberta i participativa» a càrrec d’Aurélie Voltage.



També dissabte, a les cinc de la tarda, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany acollirà l’exhibició dels grups de dansa de l’Escola Líquid Dansa i, tot seguit, Mònica Vega oferirà un taller de rock’n’roll, «dirigit als amants del ball que vulguin passar una bona estona a ritme d’Elvis Presley, Bill Haley o Jerry Lee Lewis».



A més a més, dissabte a la tarda i diumenge al matí, a l’escola Líquid Dansa, s’impartirà un taller de partnering amb Laura Alcalà i Emma Riba. Aquest taller és de pagament, amb un preu de 55 euros.