Nou atac mortal de voltors contra bestiar viu

Un ramader de Tornafort va denunciar el cap de setmana passat un nou atac de voltors contra bestiar viu. Segons el pagès afectat, Lázaro Moreno, divendres un estol d’aus van matar i devorar un poltre que havia nascut poques hores abans i que dijous encara havia estat vist seguint la seva mare.

Segons informa el diari Segre, quan el ramader va tornar al lloc, només hi va trobar restes de l’animal i plomes dels voltors.



Ara, la Generalitat ha de determinar si considera l’atac com una predació de cara a possibles indemnitzacions. En tot cas, la principal preocupació per a Moreno no és la compensació econòmica sinó que s’acabi amb els atacs. Per això, el ramader exigeix que la Generalitat reconegui que els assalts de voltors contra bestiar viu són habituals i que «actuï per evitar-los», amb mesures que ja s’han proposat anteriorment, com permetre foragitar les aus protegides de zones on hi ha bestiar.