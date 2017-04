25è Concurs de Fotografia a càrrec del parc Cadí-Moixeró

Ja s’ha obert el termini per participar al 25è Concurs de Fotografia del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Les imatges, que hauran de centrar-se en el tema Paisatges nocturns al Parc Natural, es podran presentar fins el 25 de juny. Com a novetat, aquest any les fotografies s’hauran de presentar en format digital (JPG) i amb una mida mínima pel costat més llarg de 3.000 punts. El fitxer no podrà superar els 8Mb al correu electrònic.



Segons informa RàdioSeu, l’espai natural destaca que al llarg dels últims 25 anys, el concurs s’ha dedicat a temàtiques diverses, com el món vegetal, la fauna, els ocells, els colors, els boscos, el romànic, etcètera. Així com que a més de la divulgació del territori, la iniciativa «ha facilitat al parc un ampli fons fotogràfic, divers i de bona qualitat».



L’organització destaca que serà l’encarregada de fer la reproducció en paper de les imatges seleccionades pel jurat. Les fotografies triades s’exposaran al Centre del Parc, a Bagà.