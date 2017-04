La capital millorarà l’accés al centre i farà una entrada «cridanera»

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir un nou projecte urbanístic amb el que pretén millorar l’accés al centre de la parròquia. Els treballs es realitzaran al carrer Doctor Vilanova i als terrenys adjacents que es troben davant del Govern, on actualment s’ubica un pàrquing d’autobusos.



Segons va detallar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, les obres es podran fer gràcies a un conveni de cessió que s’ha signat entre la corporació i la família Vinyes. Es tracta d’un acord que el comú portava perseguint «des de fa sis mesos» i amb el que ha calgut «fer un gran esforç».



La intenció és dotar de major connexió la zona i crear una via «sorprenent i que cridi l’atenció», va puntualitzar la cònsol. Ja que es tracta d’una de les entrades «principals» de la parròquia i aquesta ha de ser «moderna i cridanera».



Amb el propòsit de donar compliment a aquests requisit, s’ampliarà el carrer Doctor Vilanova de 10 a 16m2 i es «jugarà amb la connexió entre la zona [cedida], la nova Estació Nacional d’Autobusos i la plaça del Poble», segons va especificar el conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés.

Per realitzar el projecte, s’obrirà en breu un concurs públic d’idees, i un cop escollit el guanyador, es començaran les obres –en principi, al llarg d’aquest any– per poder executar ja tota la zona a partir de l’any que ve.



3.703 metres de cessió / En total, l’espai cedit es composa de 3.703m2 (la zona de vial és de 1.136,50m2 i el terreny de 2.567m2). Malgrat que encara no se sap amb exactitud quin serà el pla urbanístic del terreny, segons a pogut saber EL PERIÒDIC, l’opció més viable seria fer un parc o un espai familiar, així com un ascensor perquè connectés entre el terreny i la plaça del Poble.



Tot i això, Marsol va especificar que la idea del projecte no es tindrà fins que no finalitzi el concurs d’idees i que les característiques de l’espai–que presenta un desnivell força important– permeten que al terreny es puguin construir «diverses plantes», malgrat que des d’un inici es descarta que a la zona s’hi acabi edificant un bloc de pisos o alguna construcció similar.

Més prioritat als vianants / Marsol també va destacar que el projecte tindrà en consideració sobretot als vianants. Per aquest fet, se’ls hi donarà «més prioritat» que als vehicles. Per tant, no s’ampliarà el nombre de carrils i com a molt «es faran més amples, però el protagonisme de les obres recaurà més que res en l’accessibilitat» dels ciutadans de a peu. En aquest sentit, la cònsol va recordar que la idea de la capital és convertir-se en una ciutat «amb cada cop menys cotxes».

Primera cessió altruista / La llei d’urbanització estableix que els propietaris d’un terreny han de cedir el 15% de l’espai abans d’urbanitzar-lo. Tot i això, segons va remarcar Marsol, en aquest cas la família ha cedit el terreny sense tenir prevista encara una edificació. I és que la cessió ha respòs més a una petició del mateix comú que a la necessitat d’edificar de la família, un fet que la cònsol va agrair. En aquest sentit, Marsol també va afegir que és la primera vegada que a Andorra la Vella es fa una cessió d’aquestes característiques, «sense que hi hagi intenció de construir».