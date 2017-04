Notícia Cinca reconeix que no estan preparats per a l’adhesió a l’FMI El ministre diu que l’òrgan demana informació econòmica de la qual no es disposa El ministre de Finances, Jordi Cinca, durant la seva compareixença a la comissió especial, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va comparèixer ahir davant la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera amb l’objectiu de definir cap a on ha d’anar el sector financer i «quina és la plaça financera que volem». La comissió, creada arran de l’afer Banca Privada d’Andorra (BPA), també té la finalitat de prendre mesures per «garantir l’estabilitat i la credibilitat» del sector. En aquest sentit, l’Executiu treballa en un projecte de «gran envergadura» que ha de contenir un pla estratègic per als properes amb diversos eixos d’actuació.



Entre les propostes que el ministre va posar sobre la taula es va tornar a insistir en la possibilitat d’entrar al Fons Monetari Internacional (FMI). Una opció que, malgrat haver estat presentada en diverses ocasions pel cap de Govern, encara està en fase d’estudi. De fet, segons va indicar Cinca, el procés d’adhesió «no és fàcil» perquè l’organisme reclama una quantitat elevada d’informació econòmica i macroeconòmica del país de la qual no es disposa actualment. L’FMI reclama aquesta documentació per tal d’estudiar els riscos i poder desenvolupar treballs de prevenció. En aquest sentit, el responsable de la cartera de Finances va reconèixer que el país «ha de fer un salt qualitatiu quant a informació». Amb tot, el també ministre portaveu va defensar que «hi ha més elements a favor que en contra» i va exposar davant dels consellers que l’entrada ajudaria a millorar la imatge del país i per tant tenir millor valoració per part de les agències que analitzen el risc financer.



Altres línies d’actuació inclourien afegir la figura del pagador d’última instància, amb la qual tampoc es descarta cap opció. Així, s’estudia tant la possibilitat de tenir el suport del Banc Central Europeu, proposa que caldria incloure dins de l’acord d’associació. Tampoc es descarta però, la possibilitat de crear un Banc Central Andorrà.

Així mateix, caldrà reforçar el sistema de supervisió del Principat assentant l’Institut Nacional de Finances (INAF) com la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand).



Pla estratègic el 2017/ Per l’envergadura de les modificacions que es plantegen, el Govern proposa crear una taula de treball conjunta amb el Consell General per debatre les línies a seguir, així com quines opcions són més prioritàries. Amb tot, Cinca va deixar clar que en cas que no s’arribi a un consens el pla estratègic es tirarà endavant de totes maneres. Segons va assegurar, abans que finalitzi l’any el pla estarà definit i inclourà tant les accions que caldrà dur a terme com el calendari i l’òrgan que se n’ocuparà.



Els consellers de l’oposició presents a la comissió van manifestar el seu enuig pel «retard» del Govern en presentar les mesures, ja que, tal com van recordar, ja en el Debat d’Orientació Política de l’octubre de l’any 2015 es va demanar a l’Executiu que estudiés les possibilitats de la creació d’un Banc Central Andorrà, de participar en el Banc de Pagaments i d’ingressar a l’FMI.



El president del grup liberal, Josep Pintat, va declarar que «tot just ara» Govern comença a «reflexionar» sobre un dels objectius que s’havia marcat la Comissió Especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera quan es va crear. Entrant més en detall sobre les opcions tractades, Pintat va manifestar que abans que el país pugui accedir a l’FMI caldrà fer «un anàlisi molt exhaustiu» de tota l’economia andorrana. D’altra banda, va indicar que formar part de l’FMI comportaria una sèrie de «deures i obligacions» que s’hauran d’estudiar, com ara fer front als costos econòmics que suposa ser membre. Tot i això, va opinar que pot ser beneficiós per Andorra.