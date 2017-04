Una jove acusa l’avi i l’exparella de la mare d’agredir-la sexualment

Tot va esclatar el febrer del 2012 quan la Policia va atendre una nena que havia fugit de casa en reiterades ocasions. La jove es va desfer i va explicar als agents que, suposadament, patia abusos per part de l’avi matern, que tenia la custòdia de la menor, que en el moment dels fets tenia 15 anys. Així ho va explicar ahir davant del Tribunal de Corts on va assegurar, però, que no era la primera vegada que patia una agressió sexual, sinó que quan tenia sis anys la va violar el que llavors era la parella de la mare.

La jove, que actualment té 21 anys, va viure els mesos d’estiu del 2003 en una casa amb la progenitora i l’exparella d’aquesta. En el domicili també hi vivien el seu germà gran, que tenia tres anys més que ella; la germana petita, que llavors era un nadó de 18 mesos; l’home que els llogava el pis i una exparella del company de la mare.

Durant el judici, la víctima va relatar que jugaven a fet i amagar amb el seu germà i la parella de la mare. Llavors, l’home s’amagava amb ella en un traster. En dues ocasions, l’acusat li hauria tocat els pits i la vagina, li hauria baixat els pantalons i li hauria penetrat. La noia va manifestar que li va fer tant mal que va plorar del dolor. A més, l’home l’hauria tocat les parts íntimes en reiterades ocasions, segons la versió de la jove. L’acusat va negar els fets durant la vista d’ahir.

Després de les vacances d’estiu, al setembre, els nens van tornar a l’escola i els seus professors van veure que els nois estaven desatesos. Per això, els treballadors socials van donar la custòdia dels menors als avis materns. La nena va destacar que la relació amb ells era bona fins que va entrar a l’institut i, llavors, va començar a patir abusos per part de l’avi, que li tocava les parts íntimes per sota de la roba. L’home ahir no es va presentar a la vista perquè viu a Portugal i recentment va patir un accident, segons l’advocat. El lletrat va ressaltar que el seu client defensa que és innocent.

Aquests abusos van durar fins que la jove ho va denunciar tres anys després. La noia no ho va explicar abans perquè tenia por tant de l’avi com de l’exparella. Tant l’àvia com la tieta de la jove, que ahir també van intervenir en el judici, van coincidir que la nena s’ho havia inventat tot perquè es volia venjar de l’avi, que era una persona molt estricta. Les dues van opinar que la noia va tenir una adolescència rebel i no es volia sotmetre a les normes de casa. De fet, la jove va fugir del domicili en reiterades ocasions. A més, van subratllar que la nena no era així i que va canviar l’actitud quan va entrar a l’institut. Tal com va posar en relleu la fiscal, la transformació del comportament coincidiria amb el moment que la noia va començar a patir els abusos.

Després que la jove denuncies aquest fet, va ser ingressada en un centre per a menors. Una treballadora d’aquest recinte va exposar que, pràcticament, no van tenir cap problema amb la noia, que se sotmetia a les normes del centre i que tenia una bona actitud.

En el judici d’ahir van intervenir tres psicòlogues que van atendre a la menor. Les especialistes van coincidir que el relat era creïble, coherent i sense contradiccions. «Sí que és coherent, molt coherent, els tocaments per part de l’avi li va fer emanar el record dels abusos que va patir quan era petita», va argumentar una de les psicòlogues.

També va declarar en el judici una metgessa forense. En el seu cas, va ressaltar que és poc probable que un home adult pugui penetrar amb el seu membre a una nena de sis anys per la fisonomia que té la menor, però que ho podria haver intentat i per això li va fer mal o va introduir-li els dits. Igual que les psicòlogues, la forense va assenyalar que el relat de la nena era creïble perquè era coherent i no tenia contradiccions. Peticions de presó / El ministeri fiscal va demanar 15 anys de reclusió per a l’exparella de la mare per dos delictes majors de violació continuada. En el cas del familiar, va reclamar set anys de presó per un delicte major d’abús i va dir que s’ha de tenir en compte l’agreujant d’autoritat perquè a part de ser l’avi, tenia la custòdia de la menor. També va requerir que s’expulsi als homes del Principat, que se’ls prohibeixi acostar-se a la víctima per un període de 12 anys i que indemnitzin cada un a la jove amb 20.000 euros.



Les defenses reclamen l’absolució / Les defenses dels dos acusats van reclamar ahir l’absolució dels seus clients. Consideren que els fets no queden provats i que no es pot tenir en compte només la versió de la suposada víctima. A més, la lletrada de l’exparella de la mare va valorar durant la lectura del seu informe que hi havia contradiccions i incoherències entre el relat de la víctima i el del seu client. Així mateix, va dir que amb l’argument del forense va quedar provat que no hi hauria pogut haver una violació a una nena de sis anys. En aquest sentit, va demanar que en el cas que es decideixi condemnar el seu client que es faci per un delicte d’abús sexual, i no de violació, i que la peni no superi els dos anys de presó condicional i que no se l’expulsi d’Andorra. El lletrat de l’avi va demanar la prescripció dels delictes i, per tant, que no se’l condemni.