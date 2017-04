Notícia El Govern aprova 791 quotes de residència i treball El nombre d’autoritzacions creix un 50% respecte el mateix període del 2016 El ministre Xavier Espot. Autor/a: CFGA

El Govern va aprovar ahir una nova quota general d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer entre maig i octubre que ascendeixen a 791. En cas necessari, i de la mateixa manera que s’ha fet en altres ocasions, el nombre de permisos es podrà ampliar fins a un 30% fins arribar, per tant, a les 1.036 autoritzacions. Aquesta xifra supera en més del 50% els permisos atorgats en el mateix període de l’any anterior.



Un increment que respon, segons va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, a una disminució constant del nombre de demandants de feina i a un creixement paral·lel de les ofertes de llocs de treball. Per aquest motiu, des de l’Executiu s’ha cregut oportú augmentar el nombre de quotes per donar resposta a la demanda i les necessitats dels diferents sectors productius. S’obren també a noves professions com ara bàrmans, tècnics d’agències de viatges, modistes o oficials de notaries.



El ministre també va explicar que les noves autoritzacions mantenen les mesures de flexibilització acordades el darrer mes de gener de manera que es podran contractar treballadors de països membres de la Unió Europea o amb conveni amb el Principat sense que sigui necessari l’any d’experiència obligatori, sempre i quan es garanteixi un pla de formació dins de l’empresa.