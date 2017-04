El control parental, «clau» per detectar l’abús de les tecnologies

Les psicòlogues infantils i juvenils del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Sara Garcia i Bibiana Sans, van indicar ahir que la intervenció, l’educació i el control dels pares és fonamental per poder detectar a temps un possible abús de les noves tecnologies per part dels seus fills. Aquesta és la principal conclusió que les dues expertes van explicar en la xerrada que van protagonitzar ahir a la Central d’Andorra la Vella sota el títol Ús i abús. On és el límit?. Aquest col·loqui, impulsat pel Servei de Joventut de la capital i el SAAS, estava enfocat principalment als pares amb l’objectiu de dotar-los de les eines necessàries per poder detectar un abús d’Internet, mòbil, xarxes socials o videojocs dels menors.



Les dues psicòlogues que conduiran l’acte també van destacar que és molt important diferenciar quan un infant està fent un ús adequat o un abús de les noves tecnologies. «L’educació, el control i la supervisió és fonamental per prevenir problemes greus», va destacar Garcia.



Les dades indiquen que un 33% dels infants entre 6 i 9 anys disposen de mòbil, fet que pot provocar caure més fàcilment en una situació d’addicció al mòbil o a altres tecnologies.

La xerrada s’emmarca dins de les diverses propostes i col·loquis que està duent a terme el Servei de Joventut a través de l’espai de la Central. Durant el 2017, uns 800 joves han passat per l’equipament i les consultes més habituals van encaminades en relació a l’habitatges, el treball i la formació, segons va assegurar el cònsol menor, Marc Pons. El mateix Pons va ressaltar que la preocupació dels pares envers la utilització de les noves tecnologies per part dels seus fills va en augment, i per això s’ha impulsat la realització de la xerrada. Segons dades europees, el 3% dels joves i infants pateixen addicció als videojocs.



Gemma Garcia, cap del Servei de Salut Mental, va utilitzar la presentació de la xerrada per destacar la feina que s’està fent des de la Consulta Ràpida d’Adolescents en Crisi (CRAC). Aquest servei, que està disponible a la Central, posa a l’abast de tots els nois i noies entre 12 i 30 anys un servei gratuït d’atenció psicològic perquè puguin expressar, preguntar, compartir o plantejar dubtes. L’ajuda, que s’obre també a familiars i professionals, va realitzar 52 intervencions a 16 joves que s’hi van adreçar de manera lliure i voluntària. «Amb aquest servei tenen un lloc on poden parlar dels seus problemes de primera mà i els pot atendre un psicòleg que els ajuda a trobar la millor solució», va destacar Garcia.