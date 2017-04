Dotze anys de presó per violar la seva filla en dues ocasions

El Tribunal de Corts va condemnar ahir un home a 12 anys de presó per violar a la seva filla, segons s’exposa «amb accés carnal sense consentiment». També va ser penat amb quatre anys i mig més de reclusió per proxenetisme i prostitució infantil. Un cop el penat surti de la presó, haurà de complir una expulsió del Principat durant 12 anys, té una ordre per la qual no es pot apropar a la víctima i haurà d’indemnitzar a la víctima amb 6.000 euros. Amb això el condemnat complirà la meitat de la pena que va demanar la fiscalia durant el judici, que es va celebrar el 3 de març. L’acusació havia demanat 20 anys de presó ferma per la violació continuada i cinc pels delictes de proxenetisme i prostitució i una indemnització de 12.000 euros.



Els fets es remunten el març del 2016, quan la menor va anar a dormir a casa del seu pare. Els progenitors estaven separats i el desembre del 2015, els van donar la custòdia compartida, per la qual cosa la noia havia d’anar una setmana a casa de la mare i l’altre al domicili del pare. En aquest context, el primer cop que la jove va anar a l’habitatge del pare és quan es van cometre les agressions sexuals. La primera va ser un diumenge a la nit, quan el pare va portar a la nena a sopar en un restaurant xinès a Puigcerdà. Un cop van acabar de menjar, van anar a un descampat, la va portar a la part de darrere del vehicle i li va dir que es treies la roba, llavors és quan va perpetrar la primera violació. Després d’això, va haver-hi una altra aquell mateix dia i dues més fins dimecres quan la nena va anar a casa de la mare i li va explicar els fets, segons va relatar durant la vista de març la fiscal, ja que la menor no va anar a declarar. A més, va explicar que el pare li va prometre a la jove que si mantenia relacions sexuals amb ella, li compraria roba o un Iphone. És per aquest motiu que també se l’ha condemnat pels delictes de proxenetisme i prostitució infantil.



Durant el judici, l’acusat, un resident portuguès de 50 anys, va reconèixer haver abusat de la menor en una ocasió, mentre que la jove va dir que ho havia fet quatre vegades. Segons les proves, hi ha constància que ho hauria fet en dues ocasions, que és pel que se’l condemna ara.