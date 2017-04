Rosa Ferrer s’uneix a l’acusació contra Cinca en el ‘cas Orfund’

DA creu que es tracta d’una «estratègia de desgast»

L’acusació particular contra l’actual ministre de Finances, Jordi Cinca, en el cas Orfund suma representants. L’advocada i excompanya política del demòcrata, Rosa Ferrer, s’ha afegit a la representació legal de l’expresident de la fonedora d’or, Joan Samarra, en el marc de la querella presentada contra el qui havia estat un dels responsables executius de la companyia i actual ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, i contra l’empresari espanyol i també executiu de la societat, Manuel Terren. Així, doncs, i tal com els lletrats ja han notificat davant del Tribunal de Corts, Alfons Clavera i Rosa Ferrer són la nova defensa de Samarra. L’expresident de l’empresa amb seu a Ordino acusa els dos querellats d’un presumpte delicte d’administració deslleial, d’apropiació indeguda i de blanqueig de capitals que suposadament haurien comès entre 1997 i 1999.Cal recordar que Rosa Ferrer va encapçalar juntament amb Jordi Cinca la llista territorial de Demòcrates per Andorra (DA) + Coalició d’Independents (Cd’I) a Andorra la Vella en les passades eleccions generals del 2015. Ferrer també va liderar la cartera de Salut, Afers Socials i Ocupació fins el gener de l’any 2016 quan va presentar la seva dimissió després de donar el seu suport als Liberals en els comicis comunals.Localitzat Manuel Terren / L’actual responsable de la cartera de Finances va declarar en el marc del cas Orfund el passat mes de febrer davant la magistrada. Ho va fer també pocs dies abans el querellant, Joan Samarra. Per contra, Terren encara no ha comparegut davant de la Justícia ja que fins ara no se l’havia pogut localitzar. Segons van informar ahir fonts properes al cas, els lletrats de la defensa han descobert el parador de l’empresari espanyol que es trobaria en territori brasiler.Dita informació ha estat presentada davant del Tribunal de Corts per tal que se li comuniqui a Terren la seva imputació. Un cop se li notifiqui s’obriran dues possibilitats: o bé Terren es desplaça a Andorra per comparèixer davant la magistrada o bé ho haurà de fer des de Brasil a través d’una comissió rogatòria.Les mateixes fonts van indicar que el relat dels fets de Manuel Terren podria ser clau per donar continuïtat a la investigació, ja que és un dels coimputats del cas.En tot cas, ara per ara la investigació judicial segueix en curs. Actualment, la magistrada està practicant diligències i ja ha cridat a declarar a diversos testimonis proposats per la representació legal del querellant.En aquest sentit, fonts properes al cas van manifestar que s’han citat a declarar alguns dels empleats que van treballar per Orfund. El seu relat podria propiciar que el Tribunal de Corts tornés a demanar declaracions complementàries si ho considera oportú. En cas que fos així, no es descarta que el ministre hagi de tornar a comparèixer davant de la Justícia.Cal recordar que el portaveu de l’Executiu va dir públicament que només deixaria de formar part del Govern en cas que el jutge prengui la decisió de processar-lo. Malgrat les crítiques rebudes i les demandes per part de tots els grups de l’oposició per la seva dimissió, Cinca va deixar clar el passat mes de febrer que «si el jutge pren la decisió d’iniciar un processament i, per tant, passar a l’estadi d’iniciar un judici, em sembla una obvietat que l’escenari seria del tot diferent. En aquest escenari, no cal dir-ho, qualsevol hauria de deixar el seu càrrec. Jo és el que faria», va assegurar. Amb tot, el ministre es va mostrar convençut que la causa s’arxivarà i que, per tant, no hi haurà judici.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va considerar ahir que la decisió de l’advocada i exministra de Salut Rosa Ferrer respon a una «estratègia de desgast polític». El també secretari d’organització de Demòcrates per Andorra (DA) va fer aquestes declaracions després que dimecres, el secretari general de Liberals d’Andorra (Ld’A), Amadeu Rossell, afirmés a Ràdio Valira que l’oposició s’ha d’unir en una candidatura conjunta per guanyar els taronges en les properes eleccions generals.



Preguntat pels mitjans de comunicació sobre aquesta qüestió, el ministre va contestar que «se’m faria curiós veure en una mateixa bancada persones com el senyor Jaume Bartumeu i el senyor Josep Pintat, un al costat de l’altre». En cas que es fes, va opinar, caldrà que després «ho vesteixin amb una certa coherència programàtica per convèncer els ciutadans».



Tot plegat respondria a un pla per fer fora del poder a DA que mantindria relació, a l’entendre del ministre, amb la decisió de Rosa Ferrer de representar legalment a Joan Samarra contra Jordi Cinca, «ja que segurament Rosa Ferrer també podria estar asseguda en la mateixa bancada». Es tracta, va afirmar, «d’una estratègia de desgast polític que també s’està barrejant amb altes metodologies». Una estratègia, va assegurar, que «no realitzarem des de Demòcrates per Andorra».

Liberals desmenteix a Rossell / Per la seva banda, el conseller liberal, Ferran Costa, va manifestar que no comparteix el criteri d’Amadeu Rossell.