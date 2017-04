Notícia Educació implantarà el Batxillerat Internacional al sistema andorrà La titulació permetrà als alumnes anar a universitats d’arreu El ministre d’Educació i Ensenyament Superior durant la seva intervenció al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministeri d’Educació implantarà la possibilitat d’obtenir el Batxillerat Internacional als alumnes del sistema andorrà que ho desitgin. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que va indicar que el títol permetrà als estudiants anar a universitats d’arreu del món. Concretament, hi ha un total de 147 països que reconeixen aquesta titulació i 1,2 milions de persones que en disposen. La proposta, segons el ministre, no se solapa amb el Permsea (Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà), sinó que es complementa. «És un pas lògic al qual ens ha portat el mateix Permsea», va considerar, amb «una metodologia molt similar».



Per tal que la proposta sigui una realitat, caldrà adequar tant el batxillerat general com el professional. Així, el responsable d’Educació va exposar que s’estudiarà quines assignatures caldrà adaptar –en el batxillerat general hauran de ser un mínim de sis assignatures i en el professional un mínim de dues–. En tot cas, va afegir, i amb l’objectiu d’evitar la segregació per nivells, no es faran grups segons els alumnes que volen obtenir el títol internacional i els que no, sinó que tots els alumnes faran la mateixa assignatura adaptada independentment de si es presenten o no a l’examen pel títol.



Així, es farà una tasca d’orientació per aconsellar els alumnes amb els expedients més brillants que escullin les assignatures del Batxillerat Internacional per tal que en finalitzar puguin obtenir aquest diploma, o bé puguin obtenir certificats de les assignatures cursades si no arriben a les sis exigides. Aquesta titulació, que conviurà amb l’andorrana, els donarà més facilitats d’accés a universitats de països més llunyans, ja sigui com a prova d’accés o disposant d’una reserva de plaça, tenint en compte que el Batxillerat Internacional està reconegut per més de 1.500 universitats americanes, 150 del Regne Unit i 70 a Alemanya, entre d’altres. Aquest pas, segons el ministre, també permetrà als docents tenir més elements de creixement professional, i ajudarà al reconeixement internacional del sistema educatiu.



El procés / Actualment, el centre de la Margineda i el centre de Formació Professional d’Aixovall han sol·licitat adherir-se al model, creat per una fundació Suïssa. Aquest procés durarà uns dos anys que han de servir perquè la fundació pugui acreditar que els dos centres disposen de tots els requeriments necessaris.



La previsió és, doncs, que el procés d’implantació d’aquest model estigui acabat el 2018, de manera que els alumnes que comencin el batxillerat professional el setembre de l’any vinent seran els primers a optar als exàmens de Batxillerat Internacional, i en el cas del batxillerat general, es començarà el setembre del 2019. Així, la primera promoció de Batxillerat Internacional, tenint en compte que el professional s’allarga durant tres anys i el general dos, serà al juny del 2021.