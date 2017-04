Un ‘contrybreak’ de natura i cultura

Un país de natura i cultura. La idea és oferir un imatge de countrybreak, un lloc de descans, per atreure un públic eminentment familiar i de retruc, parelles i grups d’amics. És per això que Andorra Turisme ha posat en marxa diverses campanyes tant en mitjans catalans i espanyols com francesos per atreure visitants d’aquests països.



Dues famílies franceses viuran durant dos dies una experiència única pel país en el programa Andorra Adventure. «És com un Pekin Express a Andorra», matisa Noemí Pedra, directora de Màrqueting d’Andorra Turisme. Els concursants hauran de superar proves pels racons del Principat i, d’aquesta manera, donaran a conèixer els atractius del país al públic francès. «Les dues famílies busquen un tresor i al final s’adonaran que el tresor perdut és la bellesa d’Andorra», explica Pedra. El programa, que durarà dos dies, el presentarà Malika Ménard, que va ser Miss França el 2010.



Aquest no serà l’únic lloc on es mostraran els encants d’Andorra. El mític programa El Foraster, de TV3, visitarà el Principat per ensenyar l’Andorra «més autèntica, tradicional», assegura Pedra. Això ho farà a través d’entrevistes dels ciutadans del país.



Més enllà dels mitjans / Una bèstia ferotge té atemorida la població d’Andorra i només la pot salvar un cavaller, que està sota un malefici. Aquest és l’argument que hauran de fer front 12 famílies que participaran el pròxim 27 de maig en un scape room a Barcelona. Una acció similar es durà a terme el 4 de juny en un altre scape room de Madrid. En aquest cas, hi participaran 14 famílies que hauran de neutralitzar un virus que han tirat al país per destruir el seu ecosistema. En els dos casos, l’equip guanyador obtindrà un viatge a Andorra com a premi.