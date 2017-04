Domini de Cardelús sobre mullat al Circuit d’Albacete

La pluja va ser la protagonista a la jornada d’entrenaments lliures al Circuit d’Albacete, que obre el Campionat d’Europa de Moto2. Un altre que va marcar la jornada va ser Xavi Cardelús, que en tres de les quatre sessions va ser el més ràpid.



El pilot andorrà va mostrar el seu potencial sobre mullat, rodant més de pressa que ningú. En la quarta sessió, ja amb l’asfalt sec, va situar-se a poc més d’un segon dels primers. «Estem molt satisfets de com han anat les coses. A les tres sessions que hem fet en aigua he estat el millor i això demostra que, en aquestes condicions, ja estem a un nivell competitiu molt alt. A l’última sessió del dia, amb la pista ja seca, hem treballat en les suspensions de la meva Kalex i m’he anat adaptant al comportament del nou material que hem estrenat aquí», afirma Cardelús, valorant que la tasca realitzada «és molt positiva perquè sabem que en condicions de moll ja som molt competitius i en sec tenim una bona base per continuar treballant i millorant. No es tracta d’estar eufòrics, sinó realistes. Encara ens queda molta feina a fer, però estem en el bon camí. Caldrà veure quin temps fa al llarg dels pròxims dies, però l’objectiu és estar entre els millors en qualsevol condició».