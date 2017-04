Els play-off, en joc a Miribilla

Els dos equips tenen ben marcada la jornada de diumenge. El BC MoraBanc Andorra i el RETAbet Bilbao es troben diumenge a la capital basca amb un bitllet per als play-off en joc. Els dos conjunts saben de la importància del matx.



Els andorrans preparen l’enfrontament i esperen a uns rivals que «seran agressius perquè necessiten la victòria per ser al play-off. Nosaltres també hem de ser-ho i controlar la nostra energia, perquè també necessitem la victòria», assegura Chris Czerapowicz. Per sumar el tercer triomf a domicili de la campanya, davant una afició contrària que pressionarà, «hem d’agafar confiança i deixar de banda el públic i la resta de coses, i pensar només en nosaltres competint de la manera que ho fem a casa».



A Bilbao saben que se la juguen, que és la darrera oportunitat per enllaçar amb els play-off, encara que guanyant seguiran sense dependre de si mateixos. El RETAbet acumula dues derrotes consecutives i, sobretot, l’última, com es va produir a la pista del Divina Seguros Joventut, va fer mal. «Estem fotuts i decebuts amb nosaltres mateixos», admet un dels jugadors del conjunt basc, Javi Salgado, ja que a Badalona «no vam estar a l’alçada d’un partit d’aquesta competició i que aquestes alçades requereix. S’estava jugant pràcticament salvar-se, va sortir a donar-ho tot i ens va passar per sobre. Més enllà de tenir més o menys encert o de jugar millor o pitjor, s’ha de tenir un nivell de concentració i físic suficient per poder competir. Són aquells detalls que poden decidir els partits i no vam tenir el nivell».



En la derrota a Miribilla contra el Rio Natura Monbus Obradoiro «no vam jugar bé però vam competir-lo» i, fins i tot, «el podríem haver guanyat», però contra la Penya va ser una altra història: «Hem de ser honestos, reconèixer que no vam fer les coses bé». Salgado considera que amb quatre partits per davant que queden per concloure la fase regular, estan a temps d’atrapar al MoraBanc. «Primer hem de guanyar, perquè sinó, lògicament, no farem res» i «si els guanyem i l’average també estarem a un partit, i hauríem de treure un més que ells als últims tres i seria factible», tenint en compte que tots dos «tenim un calendari complicat i en aquests partits de final de temporada pot passar qualsevol cosa». No vol que el seu equip es distregui i «ara mateix el primordial és ocupar-nos de nosaltres mateixos, millorar la intensitat, el joc, les sensacions i, sobretot, com a col·lectiu».



Avisa del perill del MoraBanc i de com es posicionaran a Bilbao, perquè «saben que si guanyen aquí estaran als play-off. Ens esperem al millor Andorra possible, jugant amb la nostra ansietat per guanyar, per voler fer les coses bé i, a vegades, aquestes coses es poden tornar en contra. Esperem un partit molt complicat tot i que juguem a casa». L’estadística que els de Joan Peñarroya només han vençut dos enfrontaments a domicili no la té massa en compte, perquè «han demostrat ser un equip que competeix molt bé. A fora no han tingut la sort o l’encert en finals ajustats, però a casa en canvi només han perdut un. Això els dona una regularitat que nosaltres no tenim i potser per aquest costat siguin superiors a nosaltres».

Descens del Manresa / Era només qüestió de temps. El pobre bagatge de l’ICL Manresa aquesta temporada el condemna al descens a la LEB Or. El conjunt del Bages va confirmar la pèrdua de la categoria perdent dimecres a la pista de l’Unicaja (91-75). Aquesta temporada només ha estat capaç de guanyar quatre partits i acumulen 24 derrotes.