Besolí renuncia al programa previst per falta de finançament

Els diners manen i si els pressupostos no es poden tancar, la prudència passa per davant pel dispensi que suposa. Marcel Besolí aparca l’ambiciós programa que tenia plantejat aquesta temporada i se centra en no quedar-se aturat, però posant especial atenció a controlar al màxim les despeses.



El pilot andorrà tenia la mirada posada cap a França, per participar a la 208 Cup, una de les copes de promoció més prestigioses del continent. Era l’oportunitat que tenia per donar un salt endavant en la seva carrera, amb un vehicle i campionat competitius. «La intenció era competir a França, perquè a Catalunya hi ha un moment que ja no pots progressar», assegura Besolí, però aquesta opció queda descartada per temes pressupostaris. «Portem molts anys pagant carreres posant diners de la nostra butxaca. Aquesta temporada buscàvem tancar el pressupost al cent per cent i com que no l’hem aconseguit ens hem replantejat les coses. És molt car sortir a competir i com no tenim els diners, hem decidit renunciar al que teníem plantejat fer», i per l’experiència que té sap perfectament el que costa trobar finançament per afrontar els projectes esportius marcats: «Cada any és el mateix mal de cap. Ens hem cansat de posar diners. Ara estic més centrat en el tema laboral que en les carreres».



Tot i no poder assumir el programa que tenia al cap i pel que van estar treballant, no es quedarà parat. «Algun ral·li farem. No estarem aturats, però un programa sencer no me’l puc permetre», assegura. La intenció és fer el de Cervera, de terra, i el de Valls, d’asfalt. Tots dos serviran per preparar el Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada, que ja tenia plantejat participar-hi per acabar amb el mal regust amb què va quedar-se l’any passat en el seu debut, quan en el primer tram només va poder fer cinc metres perquè el cotxe se li va aturar i ja no va haver manera d’arrencar-lo. «M’agradaria treure’m l’espina i almenys poder córrer un o dos dies». Ho farà amb un Peugeot 208 R2 i canviarà d’equip.



Pel fet de no poder realitzar el programa ambiciós que s’havia posat entre cella i cella «no estic preocupat, perquè soc conscient que si no aconsegueixes tenir el pressupost, el millor és no jugar-se-la». Prefereix ser prudent i fer el que pot arribar a assumir. Ara bé, si se li obre alguna porta, l’aprofitarà: «Per ganes no serà. Si surt un patrocinador que aporta tots els diners i no els he de posar de la meva butxaca, correré». Se centra amb les tres proves que té plantejades realitzar, i no mira més enllà, com repetir l’experiència a les Crèdit Andorrà GSeries, on va concloure segon de la general a la categoria GS2. De la seva actuació al campionat «n’estic força satisfet perquè en el primer any he estat subcampió i fins a l’última cursa he tingut la possibilitat de guanyar. Al final ho va fer un gran pilot com és Nil Solans i té molt mèrit haver lluitat amb ell. A més. sempre he estat al davant i amb pilots convidats de prestigi també».



L’hivern vinent encara no s’ha plantejat si tornarà a fer el campionat de velocitat sobre gel al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, perquè també suposa una despesa important. Aquest 2017 no pot completar el calendari que tenia al cap, però almenys seguirà competint, tot i que molt menys del que voldria. Té molt clar que sigui on sigui, el que més li convé és tenir un volant a les mans. «Quan perds un any entres en una situació on és fàcil que s’oblidin de tu i que ningú sàpiga exactament que fas. Si vull seguir amb les carreres no em puc quedar quiet», afirma Besolí.