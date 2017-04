Notícia ‘Pel·lis’ a 2,90 euros Illa Carlemany s’afegeix a la Festa del cinema, que durant tres dies, 8, 9 i 10 de maig, oferirà les entrades per a les projeccions més barates Presentació de la Festa del cinema a illa Carlemany, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Tornen les entrades de cinema més barates; concretament, a 2,90 euros. Cinemes illa Carlemany s’ha adherit a la Federació de Cinemes d’Espanya (FECE) i, per tant, se suma a l’anomenada Fiesta del cine. Les multisales andorranes ja havien celebrat dues iniciatives similars, però aquesta serà la primera vegada que serà exactament igual que l’espanyola. Els dies 8, 9 i 10 de maig totes les projeccions es vendran a 2,90 euros. Això sí, per obtenir l’entrada econòmica caldrà haver-se registrat, prèviament, a la pàgina web www.lafiestadelcine.com, i obtenir l’acreditació que s’haurà de presentar a les taquilles. Les entrades també es podran adquirir per internet. Els menors de 14 anys i els majors de 65 anys no necessitaran inscriure’s a la pàgina: el descompte serà immediat.



El gerent dels cinemes, Jordi Torres, va recordar que en les dues iniciatives anteriors van anar al cinema «1.700 persones al maig i el doble a l’octubre». Les xifres són força importants, tenint en compte que durant el 2016 cinemes illa van aconseguir 209.000 espectadors. Amb tot, Torres espera superar la xifra aquest any, assolint els 215.000 espectadors.



El responsable de comunicació i màrqueting de la FECE, Borja de Benito,va felicitar els cinemes per l’adhesió a la federació perquè «aquest tipus d’iniciatives aconsegueixen recuperar als espectadors que havíem perdut». En l’última edició de la Fiesta del cine, les sales espanyoles van reunir, en tres dies, 2,7 milions d’espectadors. Un rècord.

Amb l’entrada a la FECE, els cinemes s’estan plantejant d’instaurar el dimecres com el dia de l’espectador, amb entrades a preus reduïts.



L’IGI es manté al 2,5%



D’altra banda, Torres va advertir que a partir del primer de juliol l’IGI del cinema passaria del 2,5% al tipus general del 4,5%. El gerent va garantir que, almenys el 2017, el preu de les entrades no es tocarien. De Benito va advertir que a Espanya, l’augment de l’IVA del 8 al 21% al sector del cinema ha fet molt mal. EL PERIÒDIC, però, va confirmar amb el Govern que l’IGI del sector cinematogràfic no s’apuja i es manté al tipus del 2,5%.