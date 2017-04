Notícia L’actuació ‘Forever Tango’ arriba a Andorra la Vella L’obra de Luís Bravo tindrà lloc avui al Centre de Congressos Luís Bravo interpreta una peça, ahir. Autor/a: ANA

La gran obra de tango interpretada múltiples vegades a Broadway arriba a Andorra la Vella. Forever Tango aterrarà avui a les vuit del vespre al Centre de Congressos de la capital, en el marc de la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella MoraBanc, per delectar tots els assistents.



L’obra, creada i dirigida per Luís Bravo, és una proposta de tango argentí interpretada per ballarins autòctons en el marc d’una producció genuïnament novaiorquesa. A més, l’espectacle està acompanyat per una orquestra en viu que interpretarà, entre d’altres, peces del mundialment conegut músic, Astor Pizzolla.



De fet, Bravo s’ha desfet en elogis cap al que considera un dels mestres del tango argentí. «Qualsevol intent per definir la música de Piazzola es quedaria petit, la seva música despulla la complexitat del ciutadà argentí», va afirmar ahir en la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment. És per això que al llarg de Forever Tango, que va ser creat ja fa més de vint anys, hi ha diverses peces musicals de Piazzolla.



Pel que fa a l’espectacle, Bravo va explicar que al llarg d’aquest vint anys l’obra s’ha anat modulant i evolucionant però que manté l’objectiu amb el qual va se creada: interposar entre la música i el públic la humanitat dels ballarins que interpreten els diversos tangos sobre l’escenari.



Durant la presentació de l’espectacle, Bravo i el director artístic de la Temporada, Josep Maria Escribano, van interpretar dues peces d’Astor Piazzolla després de la trobada amb la premsa.